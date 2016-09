Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6.septembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektores liktenis izšķirsies rīt

Ritvars Raits

«OVV» jau ziņoja, ka deputāts Valdis Kalniņš (Politisko partiju apvienība «Saskaņas centrs») 6.jūlijā bija iesniedzis Ķeguma novada domei adresētu iesniegumu ar lūgumu izteikt neuzticību pašvaldības izpilddirektorei Neldai Sniedzei. Ja nekas nemainīsies, lēmums tiks pieņemts Ķeguma novada domes kārtējā sēdē, kas notiks rīt, 7.septembrī.

Pabeigta ietves pārbūve Ogrē, Turkalnes ielā

Marta Poga

Gādājot par gājēju ērtībām, Ogrē sakārtota vēl viena ietve – Turkalnes ielā, kur ne tikai pārbūvēta ietve posmā no Brūkleņu ielas līdz Brāļu kapiem, bet arī izbūvēts jauns ietves posms – no Brāļu kapiem līdz autobusu pieturai «Ogres kapi».

Zinību diena Taurupes pamatskolā

Uldis Prancāns

Iepriekšējā «OVV» numurā vēstījām par 1.septembra notikumiem lielajā Ogres 1.vidusskolā. Šoreiz – par to, kāda pirmā skolas diena bija Ogres novada laukos – Taurupes pamatskolā.

– Labprātāk izmantojat skaidru naudu vai maksājuma kartes?

Arta Tamane no Ogres:

– Principā man ir vienalga – skatos pēc apstākļiem, kurš maksāšanas līdzeklis tajā brīdī ir pa rokai. Biežāk gan man iznāk norēķināties ar karti, ja vien tirdzniecības vietā ir tāda iespēja.

Azartiski un netradicionāli sacenšas trīs skolu audzēkņi

Uldis Prancāns

Taurupes pamatskolā jau sesto gadu tradīcija ir jauno mācību gadu iesākt, sportojot kopā ar filiāļu skolām. Šoreiz visas trīs izglītības iestādes pulcējās Meņģelē.

«Pro Laurus/OG3R» un «Monta» cīnās par Latvijas čempionu kausu

Ritvars Raits

Ogres novada atklātā čempionāta basketbolā čempione «Monta» un vicečempione «Pro Laurus/OG3R» iesaistījušās cīņā par Latvijas čempionu kausu amatieru komandām. Turnīra pirmajā posmā, kas 4.septembrī notika Ogres Basketbola skolā, abas mūsu komandas kļuva par savu grupu uzvarētājām.

Ikšķiliešiem un ogrēniešiem godalgas Vecāķos

Ritvars Raits

3.septembra rudenīgi lietainie laika apstākļi nebija par iemeslu, lai jau 29.reizi nenotiktu tradicionālais Vecāķu pludmales skrējiens, kurā kopumā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku. Starp laureātiem arī Ikšķiles un Ogres novada gargabalnieki.

«Ogre/Kumho Tyre» pārbaudes spēlē piekāpjas čempioniem

Ritvars Raits

Gatavojoties Olybet Basketbola līgas turnīram, «Ogre/Kumho Tyre» basketbolisti sestdien, 3.septembrī, savā laukumā aizvadīja pārbaudes spēli ar pašreizējo valsts čempioni – «Valmieru/ORDO». Sīvā cīņā valmieriešiem izdevās uzvarēt ar 81:80, lai gan pēdējā metiena iespēja bija laukuma ogrēniešiem – tā šoreiz palika neizmantota.

Prātu aptumsums

Ritvars Raits

1.septembrī notika viens no diviem šī gada Saules aptumsumiem, kas gan Latvijā nebija novērojams. Un, pat ja būtu, domāju, ka Lielvārdes novadā to pilnīgi droši aizēnotu «vētra ūdens glāzē», ko iedzīvotāju prātos sarīkoja viens no pašvaldības deputātiem – tas pats bēdīgi slavenais Jānis Āboliņš.

Ogrē plānots sakārtot un labiekārtot skvēru līdzās kādreizējai kafejnīcai «Pie zelta liepas»

Marta Poga

Kā informē Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki, jau šogad uzsākti bijušās kafejnīcas «Pie zelta liepas» atjaunošanas darbi un līdz ar to tiks veikta arī pilsētas skvēra daļas labiekārtošana, lai ēku funkcionāli saistītu ar Brīvības ielas gājēju zonu.

No nākamā gada tiks ierobežoti darījumi ar skaidru naudu

Agate Gavare

No nākamā gada 1.janvāra Latvijā pirmoreiz tiks ierobežoti skaidras naudas darījumi starp fiziskām personām. Sākotnēji būs aizliegti skaidras naudas pirkumi, kas pārsniedz 7600 eiro, taču nākotnē šī summa varētu tikt samazināta. Vēl pastāv iespēja, ka tiks aizliegta algu izmaksa skaidrā naudā.

Atzīstot administratīvo pārkāpumu, jāmaksā tikai puse no soda

Agate Gavare

Tas, kurš atzīst sevi par vainīgu un savlaikus samaksā sodu, maksā mazāk – šāda kārtība Latvijā stājusies spēkā 1.septembrī, to nosaka Saeimā šī gada februārī pieņemtās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Ģimenes konflikta risināšanā Ikšķilē nākas iesaistīt specvienību

Dzintra Dzene

Zinību dienas vakarā, 1.septembrī, kāds šķietami ikdienišķs ģimenes skandāls vienā no Ikšķiles privātmājām pārvērtās par vairāku stundu ilgu policijas operāciju ar specvienības «Alfa» iesaistīšanos, kriminālprocesa un administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Ar elektrotraumu šķiras no dzīves

1.septembrī Ogresgala Dārziņos, gūstot elektrotraumu, gājusi bojā J. Uzsākts kriminālprocess. Noskaidrots, ka sieviete labprātīgi šķīrusies no dzīves.