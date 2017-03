Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7.marta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Par Ogres novada čempioni telpu futbolā kļūst «Ogres Prestižs»

Ritvars Raits

5.martā ar komandas «Ogres Prestižs» uzvaru noslēdzās Ogres novada atklātais čempionāts telpu futbolā. Līdzšinējai čempionei «Osportam/ONSC» šoreiz jāsamierinās ar sudraba medaļām, bet bronzas godalgas izcīnīja Rīgas vienība «Laimes Lācis».

Vēstuļu konkursa «Sieviete, kuru apbrīnoju» pirmā pārsteiguma balva aizceļo uz pansionātu

Dzintra Mozule

Šajā «OVV» numurā – vēstuļu konkursa «Sieviete, kuru apbrīnoju» raža. Un kopā ar to pie rakstītājiem nonākusi arī pirmā redakcijas pārsteiguma balva – pavasarīgs sveiciens. Ar to devāmies uz Ogres pansionātu pie Maijas Akmenes, kuras vēstules iepriekš saņēmām no Jumpravas.

«Burziņš» savu desmito dzimšanas dienu sagaidīs jaunās telpās

Dzintra Dzene

Piektdien, 3. martā, ar svinīgu lentas griešanu, nelielu koncertu un apsveicēju uzrunām tika atklātas jaunās, košās un mājīgās Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centra «Burziņš» telpas, kuru remontu jaunieši īstenojuši pašu spēkiem. Tās tagad atrodas pašā Ogres centrā – Ogres novada Kultūras centrā, Brīvības ielā 15, bijušajos Ogres Vēstures un mākslas muzeja administrācijas kabinetos.

– Kā pārsteigsit savas dāmas Sieviešu dienā?

Kaspars Bergmanis no Turkalnes:

– Protams, ka apsveikšu viņas ar puķēm un ar kūku. Ģimenē man ir divas dāmas – sieva Iveta, kā arī meita Agnese Rūta. Agnese ir jaunākā no maniem trim bērniem, viņa šobrīd mācās 3.klasē.

«Lielvārde/FatPipe» jau pusfinālā, 1.līgā turpinās ceturtdaļfināls

Ritvars Raits

ELVI florbola līgas vīriešiem pašreizējā čempione «Lielvārde/FatPipe» četras reizes pēc kārtas uzvarēja Liepājas «Kuršus», pirmā iekļūstot pusfinālā. Vīriešu 1.līgas ceturtdaļfinālu ar divām uzvarām sākusi FK «Ogres Vilki», bet «Lielvārdei/Fans» ir viena uzvara un viens zaudējums.

FK «Ikšķile» spridzina Vidzemē – sešas uzvaras un čempionu tituls

Liene Pauloviča, FK «Ikšķile» sporta koordinatore

4.martā Aizkrauklē par Latvijas Futbola federācijas (LFF) rīkotā Vidzemes reģiona Jaunatnes čempionāta telpu futbolā uzvarētājiem kļuva FK «Ikšķile» 2006.gada dzimušo puišu komanda.

Sieviete, kuru apbrīnoju

Dzintra Mozule

Šādam vēstuļu konkursam mūs pamudināja ogrēniete Dita Zaviša. Patiesībā viņa pie manis bija atnākusi pēc padoma un palīdzības. Ditu, protams, tūdaļ atpazinu kā šāda titula ieguvēju senāk notikušā konkursā. Līdzi viņai bija arī apdzeltējis laikraksts ar toreiz publicētajām vēstulēm. Tās pārlasot, atgriezos jaukā noskaņā un reiz bijušajā notikumā.

Ikšķiles novadā būs brīvdabas kino vakari

Agate Gavare

Ikšķiles novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta «Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde» apstiprināšanu. Projekts paredz brīvdabas kino aprīkojuma iegādi, lai radītu jaunu sabiedrisko aktivitāti – brīvdabas kino vakarus un dažādotu citas novada sabiedriskās aktivitātes, informē Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļa.

Ķeguma novada skolēnus vadās jauns autobuss

Ritvars Raits

Ķeguma novada dome šī gada pirmajā mēnesī lēma, ka pašvaldības autoparka atjaunināšanai jāiegādājas jauns mikroautobuss, kura galvenais uzdevums būs skolu audzēkņu pārvadāšana.

Aizdedzina ārdurvis

5.martā konstatēts, ka Ogrē, Tīnūžu ielā, radīti bojājumi kāda dzīvokļa ārdurvīm, tās aizdedzinot. Mēģināts aizdedzināt vēl kāda dzīvokļa ārdurvis. Sakarā ar šo faktu policija pārbauda divus vīriešus, šīs pašas mājas iedzīvotājus. Uzsākts kriminālprocess.

Vācu valodas olimpiādes uzvarētājas

Ogres novada apvienības vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem piedalījās pieci Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas Lilijas Otersones un četri Ogres 1.vidusskolas skolotājas Ilzes Arules audzēkņi.

Ķiploks – veselīgs, bet jālieto ar mēru

Agate Gavare

Profilaktiskā nolūkā cilvēkam ik dienas būtu jāapēd viena līdz divas daiviņas svaiga ķiploka – tas mums palīdzēs izvairīties no daudzām saslimšanām un nostiprinās organismu, nenodarot tam nekādu ļaunumu. Pārspīlēt ar ķiploku lietošanu uzturā gan nevajadzētu.

Miega laboratorijas vadītājs: par labu miegu valda daudz mītu

Juris Svaža, Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes Miega laboratorijas vadītājs

Cilvēks miegā pavada gandrīz trešdaļu mūža, tāpēc liela nozīme ir tā kvalitātei, kas ir viens no veselīga dzīvesveida un labas pašsajūtas priekšnosacījumiem. Mūsdienās ir daudz nepamatotu pieņēmumu, kas veido maldīgu priekšstatu par miegu. Lūk, patiesība par pieciem no izplatītākajiem mītiem.

Apbrīnoju sava drauga māti

Ilāna, dēla draudzene

Sieviete, kuru es apbrīnoju, ir mana drauga māte – sešdesmit-divgadīgā, žiperīgā, asprātīgā, komunikablā, vienmēr kustībā esošā INESE PŪRA.

Manas apbrīnotās sievietes

Ar cieņu, Anna Kudeiko

Manā mūža gājumā ir bijušas daudzas sievietes, kuras es apbrīnoju līdz pat šodienai.

Apbrīnoju … savu mazmeitiņu!

Silva Auguceviča, Tīnūžu ciema «Ceplīšos»

«Sieviete, kuru apbrīnoju», ir mana mazmeitiņa Simona Erenfrīda no Tīnūžu ciema.

Apbrīnojam savas mammas un vecmāmiņas

* Mana mamma Sandra Stepiņa ir ļoti īpaša sieviete, jo daudziem cilvēkiem ir izmainījusi dzīvi, padarot to pilnvērtīgāku un laimīgāku. Varbūt dažiem šajā ģimenē nav gājis viegli, tomēr viņa ir pieņēmusi un izaudzinājusi padsmit bērnus (baidos kļūdīties ar īsto skaitli), kuri nav viņas miesīgie bērni.

Apbrīnojamā Ome

Maija Akmene

Gribu pastāstīt par kādu sievieti jau prāvos omes (tā viņu sauc mazbērni) gados.

Es viņai dotu Krapes pagasta Goda pilsones nosaukumu!

Autors anonīms

Ir pagājuši astoņi gadi, kopš iepriekšējo reizi piedalījos vēstuļu konkursā «Sieviete, kuru apbrīnoju». Tagad man atkal ir iespēja uzrakstīt par sievieti, kuru turpinu apbrīnot visus šos garos un skaistos astoņus gadus.