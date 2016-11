Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 8.novembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Seši lielvārdieši Latvijas izlases sastāvā izcīna Nāciju kausu

Ritvars Raits, speciāli «OVV» no Lilientāles

Pagājušajā nedēļā Latvijas vīriešu florbola izlase, kuras sastāvā bija iekļauti arī seši komandas «Lielvārde/FatPipe» spēlētāji, Vācijas pilsētā Lilientālē piedalījās starptautiskā turnīrā «Nāciju kausa izcīņa», kurā sacentās ar Norvēģijas, Vācijas un Dānijas valstsvienībām. Pārliecinoši labāki par citiem izrādījās latvieši, kuri izcīnīja pirmo vietu, bet lielvārdietis Toms Akmeņlauks tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē.

Avārijas situācijas dēļ pagarina Mālkalnes prospekta Ogrē nodošanas termiņu

Marta Poga

Mālkalnes prospekta pārbūve šogad ir apjomīgākais projekts satiksmes infrastruktūras objektu sakārtošanā Ogrē. Šos darbus veic ceļu būves firma SIA «Binders», ar kuru publiskā iepirkuma rezultātā Ogres novada pašvaldība noslēgusi līgumu par darbu izpildi līdz šā gada 2.novembrim un līgumcenu 1 338 516 eiro apjomā. Taču objekta nodošanas termiņš ir pagarināts, jo 1.novembra vakarā izveidojās ārkārtas situācija, kuras dēļ SIA «Binders» nācās pārrakt jauno asfalta segumu Mālkalnes un Ausekļa prospekta krustojumā.

OVMM darbinieki sniedz ierosmi patriotisko rotu un dekoru gatavošanā

Dzintra Dzene

Tuvojoties valsts svētkiem un patriotiskajai nedēļai, Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) sestdien, 3.novembrī, ikviens interesents tika aicināts tekstilmākslinieces Līvas Kaprāles vadībā iesaistīties patriotisko aksesuāru gatavošanas darbnīcā, lai tādējādi gūtu ierosmi, kā pašu spēkiem izgatavot orģinālas svētku piespraudes un citus aksesuārus.

– Kā vērtējat ideju par veģetāru uzturu skolā?

Regīna Kozlovska no Ogres:

– Es esmu pret to, protams! Ja tas bērns nav paēdis to gaļas gabalu, kaut vai vistiņu, vai kaut ko – viņš tak nejūt sātu. Es to jūtu pēc saviem bērniem. Man viņi pieci izauguši. Es to zinu. Ja nav apēduši gaļu, sāta nav!

Ogres «Moments» izcīna 2.vietu turnīrā «Rīgas Rudens 2016»

Ritvars Raits

5. un 6.novembrī jau 19.reizi norisinājās starptautiskais frisbija turnīrs «Rīgas Rudens», kuru organizē Ogres Frisbija klubs. Starp laureātēm arī Ogres meiteņu komanda «Moments», kas izcīnīja augsto 2.vietu.

Ja varat, neēdiet otru

Anita Zeiliņa

Mediju telpu pārstaigā viena no ziņām, ka aizliegums kaut ko darīt, arī, manuprāt, ir apsveicams. Vismaz no to iedzīvotāju puses, kuri sevi sākuši pieskaitīt veģetāra uztura piekritējiem un tādu ceļu iet piedāvā saviem bērniem. Ikšķiles Brīvā skola uzvarējusi Pārtikas un veterināro dienestu jautājumā par veģetāru uzturu skolas audzēkņiem – tā drīkst būt! Ikšķilieši savu iniciatīvu var vērst plašumā, kļūstot par pirmo veģetāro pilsētu Latvijas un varbūt pat pasaules vēsturē. Tas it kā ir pavisam vienkārši. Galvenais noteikums – neēst gaļu un zivis.

Ķeipenē labiekārtota represēto piemiņas vieta

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros Ķeipenes pagastā īstenots Ķeipenes pensionāru biedrības «Avotkreses» projekts «Represēto piemiņas vietas labiekārtošana».

Ministru kabinets lēmis apbalvot Aigaru Apini

Ritvars Raits

Pagājušajā nedēļā Ministru kabineta sēdē tika nolemts piešķirt Latvijas sportistiem naudas balvas maksimālajā apmērā par izciliem sasniegumiem vasaras olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs. Kopumā tie ir vairāk nekā viens miljons eiro. Starp apbalvotajiem būs arī birzgalietis Aigars Apinis, kurš Riodežaneiro paralimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu diska mešanā.

Uz karstām pēdām aiztur par vīrieša apzagšanu

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki 4.novembrī uz karstām pēdām pēc Ogrē uz ielas izdarītās zādzības aizturēja 1974.gadā dzimušu vīrieti un atguva nozagto naudu.

Apzog un apskādē auto

3.novembrī konstatēts, ka Ogrē, Zaķu ielā, no neapsargātā autostāvvietā novietotām divām automašīnām «VOLVO» nozagti sānu atpakaļskata spoguļi. 4.novembrī Ogrē, Rīgas ielā, radušies bojājumi stāvošai automašīnai «PEUGEOT». Sastādīts CSN reģistrācijas protokols.

Mūsu novadu atbrīvotāji – Lāčplēši

Gunārs Kušķis

Godinot 11.novembri, Satversmes sapulce un valdība nodibināja augstāko Latvijas militāro apbalvojumu Lāčplēša kara ordeni, un šī diena vēlāk kļuva par Latvijas karavīru varoņu svētkiem. Arī vairāki karavīri par cīņām un varonības parādīšanu mūsu novados ir saņēmuši Lāčplēša kara ordeņa III šķiru.

Bērnu futbola klubam «Ķegums» jauns inventārs

Linda Šķeltiņa, projekta īstenotāja

Pateicoties Ķeguma novada pašvaldības atbalstītajam iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektam, futbola klubs «Ķegums» ieguvis jaunu inventāru.