Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9.decembra numurā

Ogrēnieši Ēķi un ķegumieši Logini kopā ar Valsts prezidentu iededz Rīgas pils Ziemassvētku egli

Dzintra Dzene

Trešdien, 7.decembrī, 20 lielas, stipras, radošas un aktīvas ģimenes no visas Latvijas kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli, kā arī saņēma dāvanas un kopīgi pavadīja laiku svinīgā atmosfērā. Šogad šis gods tika arī Ēķu saimei no Ogres un Loginu ģimenei no Ķeguma novada.

Pateicas likumsargiem par viņu nebūt ne vieglo darbu

Dzintra Dzene

Pirmdien, 5.decembrī, Latvijas Valsts policijas (VP) darbinieki atzīmēja savu 98.gadadienu. Arī VP Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirknī notika svinīga sanāksme, kurā tika sveikti un godināti labākie likumsargi. Kolēģiem īpašs prieks par Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieci Ingu Meikšāni, kura saņēma augstāko VP apbalvojumu – III pakāpes «Goda Zīmi». Darbinieki sveica arī Kārtības policijas nodaļas jaunāko inspektoru, virsleitnantu Māri Puci ar VP apbalvojumu – III pakāpes «Kriminālpolicijas Goda zīmi».

Natālija Jepifanova no Ogres:

– Nē! Es ceru, ka viņi palīdzēs, ja būs vajadzība. Policija ir vajadzīga, jo citādi – domāju, ka būs bardaks. Uz ielas, piemēram. Cik daudz skaita ziņā vajadzīgi policisti, grūti pateikt. Ceļu policisti ir redzēti, bet citus – neatceros…

Lauksaimnieku saietā – ballē sumina labākos darbarūķus

Uldis Prancāns

3.decembra vakarā mājīgi viesmīlīgajā Ciemupes tautas namā aizritēja gadskārtējais lauksaimnieku saiets – balle.

Madlienas saimniecības iespētais un tuvākās ieceres

Uldis Prancāns

Par jaunākajiem veikumiem saimnieciskajā jomā un veiksmīgi realizētajām iedzīvotāju iniciatīvām informē Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš:

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā decembri iepogā lakstīgalas

Uldis Prancāns

1.decembrī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā uz gadskārtējām latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībām «Lakstīgala» salidoja Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada mācību iestāžu skanīgo balsu pavēlnieki.

Krapē veido Tautas mūzikas un amatniecības centru

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši – Ogres novadam!» («RADI») ietvaros Krapē īstenots projekts «Skaņumājas aktivitāšu centra izveide daudzveidīgiem izglītības un kultūras pasākumiem», kas būtībā ir pirmais nozīmīgais pakāpiens, lai tālredzīgu darbu secībā sasniegtu augstākus mērķus.

Koris «Ogre» Ziemassvētku dziesmu konkursā Polijā nopelna Zelta diplomu

Dzintra Dzene

No 3. līdz 4.decembrim Krakovā (Polijā) norisinājās 7.Starptautiskais Adventa laika un Ziemassvētku dziesmu koru konkurss. Koris «Ogre» (diriģents Jānis Zirnis) ar savu muzikalitāti un izjusto dziedāšanu Mariacki baznīcā neatstāja vienaldzīgu ne tikai publiku, bet arī žūriju un rezultātā saņēma augsto novērtējumu – Zelta diplomu.

Ogres Mākslas skolā – izstāde «Ceļā»

Elīna Zelčāne

6.decembrī Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē tika atklāta Profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola» 2015./2016. mācību gada kvalifikācijas darbu izstāde «Ceļā». Izstādē apskatāmi jauno dizaineru kvalifikācijas darbu projekti un kvalifikācijas darbi, tai skaitā bijušās Ogres Mākslas skolas audzēknes Santas Kupčas darbs interjera dizaina jomā.

Inta Ruka: Pats interesantākais ir fotografēšanas process

Anita Zeiliņa

Foto klubu «Ogre» Inta Ruka iepazina 1982.gadā. Toreiz to sauca par Foto studiju. Studijas mākslinieciskais vadītājs bija Egons Spuris. 1987.gadā viņi kļuva par ģimeni. 1989.gadā piedzima dēls Kristaps. Laimīgi kopā viņi visi trīs bija gadu.

Mākslas klasiķis Kārlis Brencēns ceļa maizi rod Madlienā

Uldis Prancāns

Madlienā dzimušais Kārlis Brencēns (1879- 1951) bija latviešu gleznotājs – akvarelists, stājglezniecības meistars, vitrāžas žanra pamatlicējs, pedagogs, glezniecības tehnikas un pasaules ievērojamāko mākslas vecmeistaru darbu tehnoloģijas pētnieks, viens no 20.gadsimta pirmās puses konsekventākiem Latvijas tradicionālistiem – neoklasiskā novirziena pārstāvjiem Latvijas mākslas vēsturē.

Ogres basketbola čempionātā bez zaudējumiem četras komandas

Ritvars Raits

4.decembrī ar trim 1.līgas un trim 2.līgas spēlēm turpinājās Ogres novada atklātais čempionāts basketbolā. 1.līgā tikai uzvaras ir komandām «Ikšķile» un «Pro Laurus/OG3R», kas svētdien sagādāja jau trešo neveiksmi trijos mačos čempionei «Montai». 2.līgā bez zaudējumiem cīnās divas Ogres komandas – «ULRE» un «Ogres Prestižs 3».

Latvijas izlasei divas fatālas neveiksmes un graujoša uzvara

Ritvars Raits, speciāli «OVV» no «Arēnas Rīga»

Ar mainīgām sekmēm Rīgā notiekošajā pasaules čempionātā florbolā turpina cīnīties Latvijas vīriešu izlase, kuras sastāvā ir arī seši komandas «Lielvārde/FatPipe» spēlētāji. Mūsu valstsvienība nospēlēja neizšķirti ar norvēģiem (4:4), ar 5:6 pēcspēles metienos piekāpās dāņiem, kā arī ar 11:1 sakāva kanādiešus.

Ogrēnietēm zelts un bronza «Ziemassvētku priekos 2016»

Ritvars Raits

Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas galvaspilsētā norisinājās Rīgas Vingrošanas skolas atklātās meistarsacīkstes «Ziemassvētku prieki 2016», kurās ar labām sekmēm piedalījās Ogres novada sporta centra audzēknes, izcīnot zelta un bronzas godalgas.

Ja dārznieks ir optimists

Anita Zeiliņa

Šodien Suntažos pulcējas Ogres un novada sakoptāko namu turētāji. Tālab arī šīs pārdomas par dārznieku.

Atrod Ogres Vecupē noslīkušo vīrieti

«OVV» jau rakstīja, ka 3.decembrī ap pulksten 23 kāds ogrēnietis pamanījis vīrieti, kurš kārtīgi nolicis dīķa krastā savas drēbes un devies nakts peldē tā sauktajā Ogres Varžu dīķī. Diemžēl, pat neticis līdz āliņģim, viņš ielūzis ledū.

Logos konstatē caurumus

5.decembrī konstatēts, ka mācību iestādē Lielvārdē, Avotu ielā, diviem trešā stāva logiem radušies caurumi. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Labāko vidū – 10 skolēni no Ogres novada

No redakcijas. Iepriekšējā «OVV» numurā Rutas Skrebeles rakstā ««Brakos» ir varen jauki jeb baltā, siltuma, mīlestības un prieka sajūta» vēstījām par Ogresgala pamatskolas audzēkņu panākumiem un sajūtām, pulcējoties «Brakos», Rudolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursa noslēgumā.