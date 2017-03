[ A+ ] /[ A- ]

Sakarā ar Ķegumu hidroelektrostacijas ūdens pārgāznes aizvaru Nr. 7 nomaiņu līdz 17.martam periodiski tiks slēgta satiksme pār Ķegums HES tiltu.

Tilts būs slēgts katru dienu no pulksten 10.00 līdz 12.00, no pulksten 12.20 līdz pulksten 13.40 un no 22.30 līdz 5.00. Vienīgais izņēmums būs naktīs no piektdienas uz sestdienu, kad tiltu slēgs no pulksten 23.30 līdz 5.00.