Lielvārdes novadā jaunieši sāk īstenot ERASMUS+ projektu «Nāc un runāt sāc!»

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar Lielvārdes novada Jauniešu domi un novada skolām novembrī uzsāk īstenot Erasmus + projektu «Nāc un runāt sāc!» programmā «Jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai «Nāc un runāt sāc!». Ar šī projekta palīdzību vēlamies celt politiskās līdzdalības un jaunatnes politikas īstenošanas kapacitāti novadā.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, attīstot jauniešu politisko līdzdalību un izpratni par politiskās līdzdalības veidiem un iespējām Lielvārdes novada pašvaldībā. Projekta īstenošanas laiks būs no 2016.gada novembra līdz 2017.gada septembrim. Projektā tiks iesaistīti Lielvārdes novada jaunieši vecumā no 13 gadiem.

Projekta ideja ir skaidrot, stāstīt, parādīt jauniešiem, kāpēc ir svarīgi būt aktīvam un kā ar sabiedrisko organizāciju (biedrību, Nevalstisko organizāciju (NVO) u.c.) palīdzību īstenot jauniešu brīvprātīgos projektus.

Lai sasniegtu projekta mērķus, jau šonedēļ notiks projekta «Nāc un runāt sāc!» atklāšanas pasākumi: 8.novembrī no pulksten 14.30 līdz 16.00 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā; 9.novembrī no pulksten 11.55 līdz 13.30 Jumpravas vidusskolā; 9. novembrī no pulksten 14.30 līdz 16.00 Lēdmanes pamatskolā.

Atklāšanas pasākumos piedalīsies Lielvārdes novada politiķi, lēmumu pieņēmēji, Lielvārdes novada biedrību un NVO pārstāvji, kuri iepazīstinās jauniešus ar organizācijas darbības mērķiem un veicinās jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgo projektu realizācijā NVO un biedrībās. Gada laikā tiks īstenotas strukturētā dialoga tikšanās Jumpravas un Lēdmanes pagastos (divi forumi), Lielvārdē (viens noslēguma forums), kuros tiksies jaunieši un lēmumu pieņēmēji un NVO pārstāvji.

2017.gada janvārī notiks divu dienu apmācības Lielvārdes novada 24 jauniešiem par politiskās līdzdalības iespējām novadā un Latvijā, un jaunieši uzsāks personīgo projektu īstenošanu u.c. Pēc apmācībām jaunieši īstenos personīgos projektus biedrībās, NVO un prezentēs tos. Vairāk informācijas pie Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciālistes Zitas Bērziņas, (tālr. 27633024, e-pasta adrese: zita.berzina@lielvarde.lv) un Izglītības nodaļas vadītājas Inga Reķes (tālr. 26334028, e-pasta adrese: inga.reke@lielvarde.lv).

Zita Bērziņa, Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste