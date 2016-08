Lietas, kas jāapsver, domājot par jaunas automašīnas iegādi

Robeža starp vēlmēm un vajadzībām ir ļoti plāna, tomēr laika gaitā viss kļūst vēl nopietnāk – atšķirt vēlmes no vajadzībām kļūst vēl grūtāk. Vēlmju un vajadzību jaukšana var radīt problēmas īpaši tad, kad ir runa par lieliem un dārgiem pirkumiem, piemēram, jaunu automobili, tādēļ, lai izvairītos no finansiāliem zaudējumiem un nožēlas, piedāvājam jums vadlīnijas, kas palīdzēs izsvērt visus “par” un “pret” vēl pirms pirkuma veikšanas.

1. Galvenā atšķirība starp vēlmēm un vajadzībām

Tad, kad esam gluži kā apmāti ar domu par kādas sen kārotas lietas iegādi, ir ļoti grūti saprast, vai tā ir vēlme vai tomēr vajadzība, jo, kad mēs kaut ko ļoti vēlamies, mēs vienmēr spējam atrast kādu argumentu par labu savai iegribai. Lieki piebilst, ka tas nereti beidzas ar vilšanos, bet vēlāk, kad atpakaļceļa vairs nav. Tomēr šie argumenti bieži vien ir arī pamatoti, tādēļ, zinot to, ir vēl grūtāk saprast, vai mēs iestājamies par savu vēlmi vai vajadzību. Lai vai kā, vienmēr un visur ir jācenšas saglabāt miers un vēss prāts, kā arī jāmēģina kontrolēt savas emocijas, neļaujoties tām, jo emocijas visbiežāk aizēno veselo saprātu, liekot mums pieņemt nepareizus lēmumus, par kuriem vēlāk nereti nākas nožēlot.

2. Ikmēneša izmaksas

Iedomāsimies, ka par spīti visiem “pret” jūs esat ļāvušies savām emocijām un esat iegādājušies noskatīto automobili. Viss ir lieliski, bet kā ir ar ikmēneša izmaksām, kas saistītas ar šīs automašīnas uzturēšanu? Vai jūs esat parēķinājuši, cik daudz naudas jums nāksies ik mēnesi izdot, lai tikai uzturētu šo auto? Ticiet vai nē, bet ir automašīnas, kuru uzturēšanas izmaksas laika gaitā pārsniedz to pirkuma cenu. Šī iemesla dēļ pirms iegādājaties automašīnu, padomājiet ne vien par tās cenu, bet arī par tās uzturēšanas izmaksām. Mūsdienās liela daļa cilvēku var atļauties iegādāties jaunu automobili, bet ne vienmēr var atļauties to uzturēt, jo, skaidrs, ka ar pirkšanas izmaksām nekas nebeidzas. Uzturēšanas izmaksas ietver tādas pozīcijas kā, piemēram, degviela,, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, tehniskā apskate, remontdarbi u.c.

3. Drošības aspekti

Drošība ir nepieciešama jebkuram automobilim, neatkarīgi no tā cenas un tehniskā / vizuālā stāvokļa, jo mēs vēlamies justies droši braucot kā jaunā, tā arī lietotā automašīnā. Neviens no mums nezina, kas mūs sagaida nākotnē, tādēļ vienīgais, ko mēs varam darīt, ir veikt preventīvus drošības pasākumus, proti, aprīkot savu transportlīdzekli ar dažādām drošības ierīcēm. Novērtējot drošības nozīmi, ir svarīgi, lai transportlīdzeklis, ko esam noskatījuši un ko vēlamies iegādāties, jau būtu aprīkots ar kādām drošības ierīcēm, piemēram, signalizāciju, imobilaizeri vai pretaizdzīšanas sistēmu. Ir būtiski, lai automašīna būtu droša arī pati par sevi, proti, lai tā būtu droša arī bez iepriekšminētajām drošības ierīcēm, tādēļ īpaša uzmanība ir jāpievērš tās tehniskajam stāvoklim un citiem aspektiem, kas nodrošina drošu braukšanu.