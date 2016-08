LVB aicina neatlikt suņu reģistrāciju uz gada pēdējo dienu

[ A+ ] /[ A- ]

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) atgādina, ka visiem Latvijā mītošiem sešu mēnešu vecumu sasniegušiem kucēniem un pieaugušiem suņiem saskaņā ar Ministru kabineta Nr. 491 noteikumos noteikto kārtību ir jābūt reģistrētiem valsts vienotajā reģistrā līdz 2017.gada 1.janvārim.

Tas nozīmē, ka pēc norādītā termiņa valsts kontrolējošās iestādes saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantu suņa īpašniekam piemēros sodu par suņa nereģistrēšanu. Sods fiziskai personai paredzēts no 7 līdz 210 EUR (atkārtoti – no 210 līdz 350 EUR), savukārt juridiskai personai – no 15 līdz 350 EUR (atkārtoti – no 350 līdz 700 EUR). Protams, veterinārārsti strādās arī gada nogalē, tomēr LVB aicina neatlikt suņu reģistrāciju uz decembri, kad prātā būs svētki un rūpes par dāvanām.

Lai suni reģistrētu, vispirms ir jādodas pie sertificēta veterinārārsta, kur dzīvniekam veiks apzīmēšanu, ko sarunvalodā dēvē par mikročipēšanu. Cenu par pakalpojumu regulē brīvais tirgus, tāpēc īpašniekam pašam jānoskaidro, kur viņš saņems savam makam tīkamāku pakalpojumu. Pēc LVB rīcībā esošajām ziņām Latvijas teritorijā cena par mikročipēšanu svārstās robežās no 8 līdz 18 EUR (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). LVB nav zināms neviens gadījums, kad cena pārsniegtu augstāko norādīto robežu, sasniedzot Zemkopības ministrijas nosauktos 35 EUR, tāpēc neskaidrību gadījumā lūdziet veterinārārstam skaidrojumu par cenas veidošanās principu.

Pēc tam, kad veterinārārsts būs mikročipējis suni, ja īpašniekam nav vēlmes pašam veikt maksājumu Lauksaimniecības datu centram (LDC) un doties uz LDC vai pašvaldību, var izmantot veterinārārsta piedāvāto papildpakalpojumu – veikt samaksu un ievadi LDC bāzē turpat veterinārajā klīnikā. Pēc LVB aplēsēm šāds komforta pakalpojums veterinārajās klīnikās izmaksā no 2 līdz 5 EUR. Jāņem arī vērā, ka gandrīz visi veterinārārsti ir PVN maksātāji, tāpēc par pakalpojumu būs valstij jāmaksā arī nodoklis.

LVB vēlreiz atgādina, ka pēc tam, kad veterinārārsts sunim jau ievadījis mikročipu, reģistrāciju var veikt pats suņa īpašnieks, samaksājot LDC cenrādī noteiktos 7,11 EUR zemāk norādītajā LDC kontā. Pats īpašnieks elektroniski reģistrāciju var veikt, iesniedzot LDC aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu veidlapu.

Rekvizīti

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs

PVN maks. Nr. 90001840100

Valsts kases Rīgas norēķinu centrs

Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000

Ieņēmumu kods: 21499

BIC kods: TRELLV22

Māra Viduža, LVB valdes priekšsēdētāja