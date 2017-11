Meklē brīvprātīgos palīgus filmēšanas darbos

[ A+ ] /[ A- ]

Simtgades filmas «1906» veidotāji meklē brīvprātīgos, kas var palīdzēt filmēšanas darbos Rīgā no 21.novembra līdz 8.decembrim (dažādos datumos, pēc katra paša iespējām). Filmēšanas pārsvarā notiek dienas gaišajā laikā Rīgas centrā.

Brīvprātīgo uzdevumi būs veikt lokācijas menedžera norādījumus, tostarp bloķēt gājēju satiksmi, uzturēt kārtību filmēšanas laukumā, menedžēt komandas un filmēšanas automašīnu autostāvvietas, ātri reaģēt uz dažādām situācijām.

Ieguvums no dalības šajā pasākumā ir iespēja redzēt filmēšanas aizkulises un filmēšanas procesu vienai no lielākajām simtgades filmām, gūt pieredzi filmēšanas laukumā, satikt vienus no labākajiem Latvijas filmu industrijas pārstāvjiem.

Interesenti, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgo darbā, aicināti rakstīt uz e – pastu: gundabergmane@gmail.com.