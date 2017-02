No 1.marta vairākos maršrutos – pieturvieta Lāčplēsis

[ A+ ] /[ A- ]

Uzlabojot pasažieru pārvietošanās iespējas, no 1.marta atsevišķos maršruta Nr.5415 Ogre–Krape–Madliena, Nr.6122 Ogre–Suntaži–Ķeipene–Ogre un Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele reisos tiks iekļauta pieturvieta Lāčplēsis. Savukārt maršruta Nr.7788 Rīga–Ogre viens reiss tiks novirzīts pa Raiņa prospektu un Rīgas ielu.

Turpmāk pieturvietā Lāčplēsis pasažierus uzņems un izlaidīs maršruta Nr.5415 Ogre–Krape–Madliena autobuss, kas no Madlienas izbrauc plkst.15.04 (svētdienās); maršruta Nr.6122 Ogre–Suntaži–Ķeipene–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas izbrauc plkst.13.25 (darbadienās); maršruta Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.16.10 (no pirmdienas līdz sestdienai), bet no Meņģeles – plkst.5.50 (sestdienās) un 6.20 (darbadienās).

Maršruta Nr.7788 Rīga–Ogre autobuss, kas no Ogresgala izbrauc plkst.6.00, turpmāk brauks pa Raiņa prospektu un Rīgas ielu (pirms tam brauca pa Jaunogres prospektu, Baldones, Ikšķiles, Doles un Rīgas ielu), informē Autotransporta direkcija, kā arī aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, jo ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.