Nokļūšanai Vidzemes ielā 3 var izmantot Sociālā dienesta transportu

Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki informē, ka ar 20.aprīli personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu, lai aizbrauktu uz Ogres novada Sociālo dienestu un/vai Ogres sociālo centru Ogrē, Vidzemes ielā 3, varēs izmantot Sociālā dienesta transportu.

Dienesta transports tiks nodrošināts divas dienas nedēļā – pirmdienās no pulksten 13 līdz pulksten 17 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz pulksten 11. Tā kā vietu skaits mikroautobusā ir ierobežots, šī transporta pakalpojuma izmantošanai klienti aicināti pieteikties Ogres sociālajā centrā klientu pieņemšanas laikā, zvanot pa tālruņiem 28807922; 65047810; 20365099; 65044899; 28807927 vai 65055196.

Ogres sociālā centra klientu pieņemšanas laiki ir pirmdienās no pulksten 13 līdz pulksten 17.30; otrdienās no pulksten 9 līdz pulksten 12; trešdienās no pulksten 13 līdz pulksten 16; ceturtdienās no pulksten 9 līdz pulksten 12. Kā informē Ogres novada sociālā dienesta darbinieki, savukārt Ogres Invalīdu biedrība nodrošinās savu biedru, kuriem ir kustību traucējumi un kuru dēļ viņi nevar pārvietoties sabiedriskajā transportā, nogādāšanu Ogres sociālajā centrā. Pieteikties var Invalīdu biedrībā katru darba dienu laikā no pulksten 11 līdz pulksten 15, vai zvanot pa tālruni 65044738.

Iesniegumus sociālo pakalpojumu saņemšanai tagad var iesniegt arī Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, Ogrē, – gan vienreizēja pabalsta saņemšanai ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, gan apbedīšanas pabalsta saņemšanai un sociālā dzīvokļa statusa pagarināšanai.

Apmeklētāju pieņemšanas centrs Ogrē, Brīvības ielā 33, atvērts pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, otrdienās no pulksten 8 līdz 18 un piektdienās no pulksten 8 līdz pulksten 16. Tālrunis 65071160.

Marta Poga