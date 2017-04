Notiek deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām

[ A+ ] /[ A- ]

14.aprīlī visā Latvijā sākās deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 3.jūnijā. Pirmie saraksti sagaidīti visu četru mūsu novadu vēlēšanu komisijās.

Kopš sarakstiem numuri tiek piešķirti nevis pēc iesniegšanas kārtības, bet gan ar izlozes palīdzību, deputātu kandidāti ar savas listes iesniegšanu vairs nebūt nesteidzas. Čaklākie mūspusē šoreiz izrādījās Ķeguma novada potenciālie deputāti jeb «Latvijas Zemnieku savienība». Līdz vakardienas pusdienlaikam Ķeguma novada pašvaldības vēlēšanu komisija bija reģistrējusi vēl vienu sarakstu – no sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa». 18.aprīlī pirmais saraksts parādījās arī Ikšķiles novada pašvaldībā – to iesniedza partija «Vienotība». Tajā pašā dienā darbs bija arī Lielvārdes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai, kas reģistrēja Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» sarakstu. Lielvārdes novadā līdz vakardienai bija iesniegti vēl divi deputātu kandidātu saraksti – no «Latvijas Zemnieku savienības» un no «Latvijas Zaļās partijas». Visapdomīgākie deputātu kandidāti pagaidām bijuši Ogres novadā, kur gan prognozē visvairāk sarakstu – 11. Pirmie divi tika iesniegti 19.aprīlī – partija «Vienotība» un sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa». Sarakstu pieņemšana turpināsies līdz 24.aprīlim, tā notiek arī brīvdienās.

Ritvars Raits