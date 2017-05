OBJC arī šogad vasaras radošās darbnīcas

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā (OBJC), Brīvības 15, ONKC ēkā no Upes prospekta puses, arī šogad notiks vasaras radošās darbnīcas septiņus līdz 12 gadu veciem bērniem. Norises laiks no 5. līdz 9.jūnijam no pulksten 9 līdz pulksten 13 un no 12. līdz 16.jūnijam no pulksten 9 līdz pulksten 13.

Programmā: vizuāli plastiskā māksla, mūsdienu un tautas dejas, Lego robotika, teātra sports, galda spēles un brīvās kustības (nodarbības vadīs OBJC interešu izglītības pedagogi).

Pieteikšanās līdz 26.maijam. Pieteikt var Ogres novadā deklarētos bērnus pa e-pastu: objc@ogresnovads.lv, vai zvanot pa tālruni: 65047794.