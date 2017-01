Ogrē un Tīnūžos atzīmēs pasaules Sniega dienu

[ A+ ] /[ A- ]

14. un 15.janvārī gan Ogrē, gan Tīnūžu «Kalnliepās» notiks dažādas Sniega dienas aktivitātes.

Ogrē Sniega dienas mērķis ir popularizēt distanču slēpošanu un lēkšanu ar slēpēm no tramplīna, motivēt ikvienu Ogres novada iedzīvotāju pievērsties sportiskām aktivitātēm brīvā dabā un veselīgam dzīvesveidam. Sniega dienas aktivitāšu sākums paredzēts 14.janvārī pulksten 10 Ogrē, Kranciema ielā 1, ar tramplīnlēkšanas sacensībām. Sniega dienā tiek gaidīti arī citi interesenti, kuri aicināti pulcēties Ogres Zilo kalnu slēpošanas trases starta laukumā. Tur no pulksten 10.30 ģimeņu komandas aicinātas piedalīties distanču slēpošanā un paralēli, skanot mūzikai, notiks dažādas sportiskas aktivitātes. Savukārt no pulksten 11 līdz pulksten 11.15 būs ragaviņu konkurss, kur tiks vērtēta radošā pieeja ragaviņu noformējumam. Pulksten 13 starts tiks dots pirmajiem skolu stafešu dalībniekiem.

Pasākuma organizatori Sniega dienā aicina piedalīties ģimenes, skolu jauniešu komandas un tramplīnlēcējus, ņemot līdzi sporta inventāru.

Visi Sniega dienas pasākuma dalībnieki saņems Apliecinājumu par piedalīšanos. Ģimeņu grupu sacensību pārstāvji tiks pie piemiņas balvām, jaukto stafešu grupu trīs vietu ieguvēji iegūs medaļas. Tramplīnlēcēju sacensību uzvarētājiem – katras grupas labākie trīs sportisti saņems kausus un «Vispasaules sniega dienas» diplomu.

Tīnūžos Sniega dienas aktivitāšu sākums paredzēts 15.janvārī no pulksten 12. Pasākuma mērķis ir aktīvi pavadīt pāris stundas svaigā gaisā, gūst pozitīvas emocijas un pieaugušajiem atcerēties bērnību.

«Sniega dienā aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem. Plānotas dažādas ziemas aktivitātes. Sniegavīra pārsteigums, sniega skulptūru parāde, gleznošana sniegā, vēl citas ar sniegu un sniegošanos saistītas jautras izdarības. Kurēsies ugunskurs, būs silta tēja un saldi našķi (maršmelonu cepšana). Dalībnieki aktivitāšu veikšanai aicināti ņemt līdzi sporta inventāru, ar ko braukt lejā pa kalnu (ragaviņas u.c.). Sniega dienas pasākuma dalībnieki saņems Apliecinājumu par piedalīšanos svētkos,» skaidro Ikšķiles novada pašvaldības sporta metodiķe Agita Kābele.

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaikus notiek dažādās vietās visā pasaulē. Tās mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā, izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī gūt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm nākotnē.

Marta Poga