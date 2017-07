Ogres peldbaseins noslēdzis sezonu

[ A+ ] /[ A- ]

Neilgi pirms Līgo svētkiem, 20.jūnijā, tika noslēgta pašvaldības aģentūras «Ogres namsaimnieks» struktūrvienības «Neptūns» peldbaseina sezona, un jau nākamajā dienā no baseiniem – izlaists ūdens. Kā jau ierasts, vasara ir laiks, kad peldbaseinā tiek veikti darbi, lai to godam sagatavotu nākamajai peldsezonai.

P/A «Ogres namsaimnieks» struktūrvienības «Neptūns» vadītāja Sandra Hanzena stāsta, ka apmeklētāju skaits peldbaseinā ik gadu pieaug. Ja 2013.gadā reģistrēti vidēji pieci tūkstoši apmeklējumu mēnesī un 61 tūkstoši apmeklējumu gadā, tad šobrīd šie skaitļi ir attiecīgi septiņi un 72 tūkstoši. Liela loma ir arī apmeklējuma cenai – Ogres peldbaseins ir viens no lētākajiem Latvijā.

Jautāta, kādi darbi šovasar peldbaseinā plānoti, S.Hanzena stāsta, ka sezonas laikā peldbaseina virsmu katru nakti, pēc baseina slēgšanas, tīra ūdens robots. Pēc tā iegādes ūdens kvalitāte Ogres peldbaseinā ievērojami uzlabojusies. Strādājot zem ūdens, robots no flīzēm notīra sārņus, novēršot aļģu veidošanos. Pastāvīgi tiek nodrošināta arī peldbaseina ūdens recirkulācija. «Savulaik, būvējot peldbaseinu, tik liela noslodze, kāda tā ir šobrīd, nebija paredzēta, tādēļ īpaši rūpīgi jāseko līdzi iekārtu un paša peldbaseina tehniskajam stāvoklim. Vasaras mēneši, kad baseins slēgts, ir ļoti svarīgs laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotos nākamajai sezonai. Darbi sākas ar baseina iztukšošanu, kas ir atbildīgs process – kopumā no lielā peldbaseina tiek izlaisti 680 kubikmetri , bet no mazā – 54 kubikmetri ūdens, kas rada ievērojamu spiedienu un slodzi ēkas caurulēs. Kad ūdens izlaists, sākas peldbaseina un visu cauruļu tīrīšana un dezinfekcija, kas notiek, tajās zem spiediena ielaižot speciālu šķidrumu. Dezinficētas tiek arī peldbaseina telpu sienas un grīda. Darbus veic specializēts uzņēmums. Pēc tam tiek apsekota peldbaseina «bļoda», novērtēts flīžu stāvoklis un veikti nepieciešamie remonta un atjaunošanas darbi. Šovasar remontdarbi paredzēti arī peldbaseina ventilācijas iekārtās, kurām jāmaina gultņi, kā arī lifta remonts.

Peldbaseina uzpildīšana, visticamāk, sāksies augusta pirmajā pusē un ilgs aptuveni 13 dienas. Pēc peldbaseina uzpildīšanas ūdens vēl būs jāuzsilda. Baseins apmeklētājiem, visticamāk, būs atvērts vēl pirms 1.septembra,» stāsta S.Hanzena.

Dzintra Dzene