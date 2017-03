Ogres sociālā centra klientu pieņemšanas laiks paliek nemainīgs

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» jau rakstīja, ka no 7.marta Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālais centrs klientus pieņem Ogrē, Vidzemes ielā 3.

Ogres sociālā centra klientu pieņemšanas laiks nemainīsies un paliek tāds pats kā iepriekš: pirmdienās no pulksten 13 līdz pulksten 17.30, otrdienās no pulksten 9 līdz pulksten 12, trešdienās no pulksten 13 līdz pulksten 16, ceturtdienās no pulksten 9 līdz pulksten 12, bet piektdienās, sestdienās un svētdienās – brīvs.

Kontaktinformācija saziņai: sociālā centra vadītāja – 65055200; sociālā centra Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja – 65055194; sociālā centra Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja – 65022012; sociālā centra Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja – 65055198.

Līdz Ogres sociālā centra pagaidu mājvietai Vidzemes ielā 3 var nokļūt ar maršruta Nr. 2 SIA «Ogres Autobuss» – Daugavpils iela – tirgus – AS «Ogre» autobusiem (pietura «Vidzemes iela»).