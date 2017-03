Ogres sociālais centrs sācis apmeklētāju pieņemšanu jaunajās telpās

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» jau rakstīja, ka no šodienas, 7.marta, Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālais centrs klientus pieņems Ogrē, Vidzemes ielā 3.

Sociālā centra darba laiks ir pirmdienās no pulksten 8 līdz pulksten 18, otrdien, trešdien un ceturtdien no pulksten 8 līdz pulksten 15, bet piektdienās no pulksten 8 līdz pulksten 13. Pusdienu pārtraukums, izņemot piektdienas, kad nav pusdienu pārtraukuma, ir no pulksten 12 līdz pulksten 12.30. Sociālā centra tālrunis: 65055200.

Līdz Ogres sociālā centra pagaidu mājvietai Vidzemes ielā 3 var nokļūt ar maršruta Nr. 2 SIA «Ogres Autobuss» – Daugavpils iela – tirgus – AS «Ogre» autobusiem (pietura «Vidzemes iela»).

Sakarā ar plānotajiem pārbūves darbiem iepriekšējā Ogres sociālā centra atrašanās vietā Ogrē, Parka ielā 1, arī dienas centrs «Saime» no šīs ēkas tiek pārvietots uz telpām Suntažu ielā 2.