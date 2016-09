Oktobrī donoru dienas Ogrē, Lielvārdē un Ikšķilē

[ A+ ] /[ A- ]

Nākamajā mēnesī Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotas Asinsdonoru dienas notiks trijos no četriem mūsu novadu centriem – 7.oktobrī Ogrē, 20.oktobrī Lielvārdē, bet 26.oktobrī – Ikšķilē.

7.oktobrī no pulksten 10.00 līdz 14.00 donori tiks gaidīti Ogres Kultūras centrā, 20.oktobrī no pulksten 10 līdz pulksten 14.00 – kultūras namā «Lielvārde», bet 26.oktobrī no pulksten 10. līdz 15.00 – Ikšķiles tautas namā.

Kā informē VADC, īpaši tiks gaidīti donori ar «AB –», kā arī «O +», «O –» asinsgrupu. Par donoru var būt vesels cilvēks vecumā no 18 līdz 65 gadiem, ar svaru ne mazāku par 50 kilogramiem. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas ID apliecībai), bez tam jāzina savs bankas konta numurs.

Agate Gavare