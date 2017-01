Pašvaldība prognozē lielu skaitu pirmklasnieku Ogres pilsētas skolās

[ A+ ] /[ A- ]

1.februārī sāksies elektronisko pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē Ogres pilsētas skolās (Ogres 1.vidusskolā, Ogres sākumskolā un Jaunogres vidusskolā), informē Ogres novada pašvaldība. 19.janvārī Ogrē paredzētas informatīvas sanāksmes vecākiem, kuru bērni nākamajā mācību gadā uzsāks skolas gaitas. Iespējams, ka arī šoruden pirmklasnieku būs ļoti daudz, tādēļ pašvaldības speciālisti jau sākuši meklēt risinājumus viņu izvietošanai.

Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, sadarbojoties ar izglītības iestādēm, 2017.gada 19.janvārī organizē informatīvas sanāksmes vecākiem, kuru bērni 2017./2018. mācību gadā uzsāks mācības kādas no Ogres pilsētas skolām 1.klasē.

Vecāku sanāksmes notiks Jaunogres vidusskolā un Ogres Mūzikas skolā

Informatīvajā sanāksmē katras izglītības iestādes pārstāvji topošo pirmklasnieku vecākiem prezentēs savu skolu, stāstīs par mācību procesa norisi, izglītības programmām, ārpusstundu darbu un interešu izglītības programmu pieejamību. Pašvaldības speciālisti informēs par pašvaldības bērnu reģistru uzņemšanai 1.klasē. Tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem par elektronisko reģistrēšanos pašvaldības mājaslapā. Tāpat tiks piedāvāta informācija arī par Ogres Mūzikas skolā, Ogres Mākslas skolā, Ogres novada sporta centrā, Ogres Basketbola skolā un Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā plānotajām nodarbībām nākamajā mācību gadā.

Jaunogres vidusskolas 1. klases pretendentu vecākiem sanāksme notiks 19.janvārī pulksten 17.00 skolas telpās. Ogres sākumskolas un Ogres 1.vidusskolas 1.klases pretendentu vecākiem sanāksme notiks tajā pašā datumā, bet pulksten 18.00, norises vieta – Ogres Mūzikas skolas zāle.

Varianti vētīti daudzi, jāiztur līdz jaunās skolas uzcelšanai

Informatīvās sapulces notiks tikai nākamnedēļ, bet atsevišķas personas jau šonedēļ paspēja sacelt Ogrē ažiotāžu, apgalvojot par it kā jau pieņemtu lēmumu, ka divas pirmās klases, kas rudenī uzsāks mācības Ogres sākumskolā, tiks izvietotas nevis tur, bet gan Ogres Mūzikas skolas ēkā. Tāda ziņa izraisīja lielu neapmierinātību bērnu vecāku vidū, jo Mūzikas skolai nav telpu, kur nodarboties ar sportu, tāpat varētu būt apgrūtināta bērnu ēdināšana. Kā noskaidroja «OVV», publiskajā telpā nonākusi ļoti sagrozīta informācija.

Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte sarunā ar «OVV» atklāja, ka izglītības darba speciālisti arī šogad prognozē ievērojamu pirmklasnieku skaitu Ogrē. Interesanti, ka pēc dzimstības rādītājiem to nevar paredzēt, jo tās līmenis mūsu pilsētā ir samērā stabils. Iemesls šoreiz ir valsts iekšējā migrācija – arvien vairāk iedzīvotāju koncentrējas galvaspilsētā Rīgā, kā arī Pierīgas reģionā, kura statusā ir arī Ogre. Tieši šī iemesla dēļ Ogres 1.vidusskolā un Ogres sākumskolā pēdējos gados tiek nokomplektētas pa piecām vai pat sešām pirmajām klasēm, kamēr, piemēram, Ogres sākumskolas sesto klasi pabeidz tikai trīs komplekti. Ēkas nav bezizmēra, tāpēc, paredzot, ka līdzīga situācija būs arī šogad, par izglītību atbildīgie speciālisti sāka meklēt risinājumus pirmo klašu izvietošanai. Iespējamie risinājumi bija vairāki – ne tikai Ogres Mūzikas skola, bet arī Ogres Mākslas skola, bet varbūt pat bijušā bērnudārza «Bitīte» ēka, kuras atpakaļ pārņemšanu no valsts uzsākusi Ogres novada pašvaldība. Vēl pastāv iespēja kā pagaidu risinājumu uzstādīt konteinertipa klases. Tāpat tika izsvērti varianti par divām Ogres tehnikuma bijušajām telpām, tie gan tika atmesti, jo Upes prospekta ēkā, ko šobrīd izmanto Ogres 1.vidusskola, pēc tam paredzēta renovācija, bet Meža prospekta ēka nemaz nepieder pašvaldībai. Tik ātri netiks pārņemta arī «Bitīte», turklāt tā ēka vispirms būtu jāsaved kārtībā un jāpielāgo mācību iestādes vajadzībām. Konteinertipa klašu izmantošana ir ļoti dārga, turklāt pie Ogres sākumskolas nav brīvas zemes, lai tās būtu kur novietot. Ja būtu jāizvēlas starp Mākslas skolu un Mūzikas skolu, tad ērtāk pirmklasniekus būtu pārcelt uz otro no tām, bet S.Grunte sarunas laikā uzsvēra, ka tā bijusi tikai diskusija, turklāt pašā sākumstadijā. Pašvaldība nekad nepieņemtu tādu lēmumu, pret kuru būtu lielākā daļa iedzīvotāju. Tiesa, risinājums ir jāmeklē, jo neapmierinātie noteikti būs arī par skaitliski lielajām klasēm un saspiestību Ogres sākumskolā.

Ogres novada dome jau pagājušajā gadā pieņēma konceptuālu lēmumu par jaunas ēkas celšanu Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām. Ja šo projektu izdosies realizēt, tas noteikti atrisinās telpu trūkuma problēmu Ogres lielākajās skolās. Vismaz pagaidām viss attīstās pozitīvi – no Izglītības un zinātnes ministrijas jau saņemts akcepts šim plānam. Pagaidām, kamēr vēl neviena mācību iestādes ēka Ogrē nav tapusi, pašvaldības darbiniekiem jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu savās skolās normālu mācību procesu. Ja pēc tam, kad tiks pabeigta pirmklasnieku reģistrācija, atklāsies, ka pretendentu uz vietām Ogres skolās atkal ir ļoti daudz, tiks pieņemts lēmums par Ogres sākumskolas atsevišķi telpu pielāgošanu mācību klašu vajadzībām.

Telpu jautājumam risinājums tiks rasts savu skolu ēkās

Tāds pats viedoklis ir arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Inetai Tamanei, kura garantēja, ka visas pirmās klases tiks izvietotas tikai un vienīgi savu skolu ēkās. Pēc bērnu reģistrēšanas mācībām pirmajās klasēs būs skaidri zināms audzēkņu skaits pilsētas skolās, un katrā ēkā tiks nodrošinātas nepieciešamās klašu telpas mācību procesa vajadzībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Satraukumam pamata neesot, katru gadu skolēnu skaits ir pieaudzis, taču telpu jautājums līdz šim ticis veiksmīgi atrisināts, tā tas būs arī uzsākot nākamo mācību gadu. Topošo pirmklasnieku vecāki aicināti apmeklēt informatīvās sanāksmes, kur varēs saņemt izsmeļošu skaidrojumu uz visiem jautājumiem.

Ritvars Raits

Ritvara Raita foto