Pauls Kvelde jau mūžības ceļā

[ A+ ] /[ A- ]

Saulainajā 18.jūnija rītā, kad koris «Kamene» (nu jau Antonija Klepera vadībā) devās ceļā uz senioru koru dziesmu svētkiem Siguldā, izdzisa mūžam nerimtīgā diriģenta un pedagoga Paula Kveldes mūžs.

Pauls Kvelde ir dzimis 1927.gada 23.februārī LU Lauksaimniecības fakultātes docenta, mūziķa un sabiedriskā darbinieka Pāvila Kreišmaņa-Kveldes ģimenē. Mācījās Rīgas 1. ģimnāzijā un 1950.gadā beidza LLA Mehanizācijas fakultāti. Tā kā Paulu vilināja arī mūzika, viņš iestājās LVK un 1955.gadā pabeidza kordiriģentu nodaļu. Jau no studiju laika (1951. līdz 1972.gadam) Pauls Kvelde ir saistīts ar Lielvārdes koriem. Šeit viņš uzcēla savu māju, iekopa dārzu, audzināja abas meitas un dēlu. Sākumā (1951.–1952.), dzīvojot pie Lielvārdes dziesmu teicējas Emīlijas Celmiņas, viņš tuvāk iepazina folkloru, sāka aranžēt tautas dziesmas. Arī Preiļu rajona Saunas ciema folkloras ansamblim viņš bija konsultants un tur ieguva cieņu un draugus visam mūžam. Pēc Konservatorijas beigšanas (no 1961. līdz 1994.) viņš bija šīs augstskolas docents un profesors, daudzus gadus šeit vadīja Pedagoģijas katedru. Pedagoga Paula Kveldes elegance, vienkāršība, zināšanas, sirsnība un prasīgums veicināja koristu un studentu izaugsmi un vēlēšanos dziedāt. Viņa audzēkņi ir Romans Vanags, Arvīds Platpers, Valdis Zeltkalns, Vilnis Kronbergs un citi. Trīs gadus (1958.–1960.) Pauls Kvelde paralēli strādāja arī Daugavpils muzikāli dramatiskajā teātrī, kur iestudēja operetes «Marica» un «Silva», līdz ar to apgūstot simfoniskā orķestra un operas diriģēšanu. Piecus gadus (1962.-1967.) Pauls strādāja Nacionālajā teātrī par mūzikas daļas vadītāju. Komponēja un aranžēja dziesmas teātra izrādēm. Piedalījies vairāk nekā 120 «Skroderdienas Silmačos» izrādēs.

1960.gadā viņš nodibināja vīru kori «Absolventi», kuru vadīja līdz 1998.gadam, un 1980.gadā nodibināja vīru kori «Silvikola», kuru vadīja 20 gadus. Pauls Kvelde bija daudzu Dziesmu un deju svētku virsdiriģents un arī Goda dirigents. Ilgus gadus viņš organizēja un vadīja starptautiskos studentu dziesmu svētkus «Gaudeamus».

No 1970.–2008. gadam prof. Pauls Kvelde ar «Absolventiem» un citiem saviem koriem kuplināja Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja svētkus, sniedzot izcilus koncertus, atbilstošus Zinātniskās konferences tēmām. Paula Kveldes un Gunāra Priedes izglītojošie dialogi muzeja svētku koncertos bija interesanti, aizraujoši un kupli apmeklēti.

No 2003.gada Kvelde vadīja Lielvārdes senioru kori «Kamene» un, pārvarot smagos slimības brīžus, piedalījās Dziesmu svētkos un organizēja skaistus kora jubilejas koncertus līdz pat 2014.gadam. Diezgan ilgu laiku Pauls Kvelde strādāja Lielvārdes mūzikas skolā, vadot kordiriģēšanas klasi.

Kvelde ir saņēmis daudzus apbalvojumus, lielākie no tiem: Nopelniem bagātais Mākslas darbinieks (1977.), Tautas skatuves mākslinieks (1990), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1997.), Goda Lielvārdietis (2007.) Lielvārdē ir izveidots Goda krēsls Paulam Kveldem (2015.).

Ziedi pie profesora Paula Kveldes Goda krēsla Lielvārdē liecina, ka viņš dzīvo un dzīvos mūsu domās, darbos un dziesmās.

Atvadīšanās no Paula Kveldes Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē šodien, 27. jūnijā, no pulksten 12.00 līdz 14.00. Zemes klēpī guldīs 15.00 Rīgas 1. Meža kapos, blakus vecākiem.

Anastasija Neretniece, bijusī Paula Kveldes kora dziedātāja