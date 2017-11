Policija turpina meklēt bezvēsts pazudušo Lilitu Vīdneri

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa darbinieki turpina noskaidrot bezvēsts pazudušās, 2003.gadā dzimušās ogrēnietes Lilitas Vīdneres atrašanās vietu, kura 7.novembrī pulksten 22 izgāja no savas dzīvesvietas un līdz šim brīdim nav atgriezusies.

L.Vīdnere ir 175 centimetrus gara, slaida sportiskas miesas būves, rudiem, vijīgiem matiem aptuveni līdz pleciem, kas, iespējams, saņemti astē. Uz sejas izteikti vasaras raibumi. Meitene izskatās vecāka par saviem gadiem.

Bija ģērbusies melnā virsjakā, melnās pieguļošās biksēs, kājās melni, masīvi sporta apavi, uz rokas melns rokas pulkstenis. Līdzi tumša mugursoma un ģitāra melnā auduma somā.

Pēc likumsargu rīcībā esošās informācijas, iespējams, jauniete redzēta Jaunogres dzelzceļa stacijas apkārtnē un kājām gar sliedēm devusies Ikšķiles virzienā. Tiek pieļauts, ka viņa varētu uzturēties kādā no dārza mājiņām, tāpēc iedzīvotāji, kas pamanījuši rosību ziemas sezonā neapdzīvotā dārza mājiņā, aicināti par to informēt policiju. Iespējams, jaunietei var būt arī cits apģērbs, jo, dodoties prom no mājām, viņa paņēmusi līdzi maiņas drēbes. Pazudusī nelieto ne sociālos tīklus, ne mobilo tālruni, kas apgrūtina viņas atrašanu.

Likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas palīdzētu noskaidrot nepilngadīgās meitenes pašreizējo atrašanas vietu. Lūgums zvanīt: 65002400, 65002402 vai 110.