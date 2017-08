Rīgas HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni

[ A+ ] /[ A- ]

Lai būtu iespējams realizēt Ikšķiles un Ogres aizsargdambju atjaunošanas projektus, AS «Latvenergo» šodien, 15.augustā, pazeminās ūdenslīmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē, tāds tas tiks uzturēts līdz 30.septembrim, ziņo uzņēmuma Komunikācijas projektu vadītāja Ilvija Līvmane.

Kā informēja VSAI «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumu» (ZMNĪ) Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks Edgars Griķītis, ZMNĪ no 2012. līdz 2014.gadam veica inženieraizsardzības būvju – aizsargdambju apsekošanu Ogrē un Ikšķilē. To renovācija nav notikusi 40 gadu, konstruktīvais nolietojums dzelzsbetona plātnēm pārsniedz 30 procentus, deformācijas šuvēm 70 procentus, asfaltbetona segumam 40 procentus utt., tādēļ aizsargdambji ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī un ir nepieciešama to atjaunošana. ZMNĪ paredzējusi aizsargdambju nogāzes atjaunošanu ūdenslīmeņa mainīgajā zonā, veicot jaunas stiprinājuma plātnes betonēšanu. Dambim remontēs deformācijas šuves, sakārtos dzelzsbetona parapeta blokus, pārbūvēs asfalta betona aizsargdambju virsmas nostiprinājumus. Atjaunojamajos dambju posmos izbūvēs dambja virsmas apgaismojumu, veiks teritorijas labiekārtošanu un nodrošinās vides pieejamību. Kopumā tiks atjaunoti aizsargdambji Ogrē 2,47 kilometru un Ikšķilē 3,64 kilometru garumā, tādējādi aizsargājot abas pilsētas pret plūdu riskiem turpmākos 20 gadus.

No 15.augusta līdz 30.septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdenslīmenis līdz atzīmei 16,25–16,75 metri. Ūdenslīmeņa pakāpeniska atjaunošana ūdenskrātuvē sāksies 29.septembrī. Ūdenslīmeņa svārstības būs novērojamas arī Rīgas HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās: Ķekavas, Ogres, Ikšķiles un Salaspils novadā.

Agate Gavare