Robotikas vasaras radošajās darbnīcās bērni modelē nākotnes Ogri

Jau otro nedēļu Ogres tehnikuma telpās notiek Attīstības un inovāciju mācību centra organizētās LEGO robotikas vasaras radošās darbnīcas, kurās aptuveni 15 bērni – gan zēni, gan meitenes – katru dienu divas stundas skolotājas Noras Meires vadībā būvē robotus un modelē Ogres upes apkārtni. Mazajiem konstruktoriem izdomas netrūkst – līdzās dzelzceļam un lielveikaliem Ogres Vecupes krastā viņi nākotnē labprāt redzētu arī zoodārzu.

Noslēdzoties pirmajai nedēļai, aizvadītajā piektdienā, 14.jūlijā, bērni ne vien demonstrēja savu veikumu, bet arī saņēma Apliecību par dalību šajās radošajās darbnīcās.

Robotika attīsta gan loģisko domāšanu, gan iztēli

Astoņus gadus vecais Roberts Cimers ar lepnumu rāda paša izveidoto ģitāru, kas arī spēlē. Puisis jau iepriekš apmeklējis robotikas nodarbības, un viņam tās ļoti patīk. «Ģitāru veidoju no LEGO klucīšiem pēc datorā pieejamās instrukcijas un izmantoju speciālu ierīci, kas rada skaņu. Ģitāru nolēmu izgatavot, jo tas ir kaut kas oriģināls, turklāt man patīk mūzika un pats apgūstu ģitāras spēli,» ar lepnumu stāsta jaunais konstruktors. Visu nedēļu radošajās darbnīcās čakli strādājis arī 11 gadus vecais Audris Vītoliņš, kurš līdzi no mājām paņēmis jau agrāk no LEGO izveidotu prāva izmēra robotu. «To gatavoju trīs dienas, vadoties pēc instrukcijas. Viegli nebija – ja kaut kas nojūk, jāsāk no sākuma, bet man patīk. Arī šajās radošajās darbnīcās ir ļoti interesanti,» atzīt Audris.

Apskatīt bērnu veikumu atnākusi trīs puišu mamma Anita Imaka. «Vecākie dēli Mikus un Pēteris pirms tam jau divus gadus bija piedalījušies robotikas pulciņā. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo attīsta ne vien loģisko domāšanu, bet arī iztēli,» uzskata Anita.

Pievērsīsies novada lauku teritorijām

Nora Meire, kura ikdienā strādā Ogres 1.vidusskolā par informātikas un robotikas skolotāju, gan skolā, gan Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā (OBJC) vada arī robotikas interešu izglītības pulciņu, ko apmeklē aptuveni 30 bērnu. «Robotika Latvijā attīstās aizvien straujāk.Tas ir nemitīgs radošs process, un tieši radošajās darbnīcās bērniem ir vislielākā iespēja neierobežoti izpausties, jo te nav strikti jāievēro mācību programma, kā tas ir skolā. Bērni iegūst daudzpusīgas iemaņas darbam ar datoru, jo bieži vien viņu prasmes aprobežojas vien ar dažādu tīmekļa vietņu apmeklējumu un spēļu spēlēšanu. Robotikā informātika un programmēšanas pamati ir apvienoti ar būvniecības un konstruēšanas elementiem. Radošajās darbnīcās piedalās gan bērni, kas jau agrāk apmeklējuši robotikas pulciņu, gan arī tādi, kas ar to saskaras pirmo reizi. Šonedēļ radošās darbnīcas turpina skolotāja Sandra Graudiņa. Ogre mums jau tapusi, un nu bērni pievērsušies novada lauku teritorijai, lai nedēļas beigās varētu prezentēt kopīgo veikumu,» smaidot stāsta N.Meire.

Interese par robotikas pulciņu ir liela

Biedrības «Attīstības un inovāciju mācību centrs» vadītāja Ieva Vītoliņa stāsta, ka radošajās darbnīcās bērni apgūst ne vien robotikas tehnisko pusi, bet arī mācās izstāstīt pašu radīto stāstu. «LEGO robotikā ir standarta sacensības – līniju robotika, kur tiek noskaidrots ātrākais robots, un robotu sumo cīņas, kur divi roboti cīnās ringā, bet šajās darbnīcās uz robotiku var paraudzīties ļoti radoši. Te var piedalīties arī tie, kuriem pati programmēšana vēl ir par grūtu. Bērnu interese par robotiku ir liela. Protams, būtu jauki, ja, atsākoties jaunajam mācību gadam, robotikas pulciņu varētu apmeklēt ikviens, kas to vēlas, taču pagaidām mums tam trūkst telpu un papildus datoru,» saka I.Vītoliņa.

Arī roboti spēj runāt latviski

Nākammēnes biedrība īstenos vēl vienu projektu – «Daugavas stāsti 2017», kas būs nedēļas nometne 20 diasporas bērniem no septiņām valstīm un 10 mūsu pašu bērniem. Nometnes dalībnieki dosies dažādās ekskursijās, tostarp arī uz Krapi un Ķeipeni. «Vienu dienu mēs viņiem piedāvāsim arī LEGO robotu darbnīcu, un ārzemju latviešu bērni tajā varēs darboties kopā ar mūsu bērniem, veidojot stāstu par to, kādu viņi redz Latviju. Ikkatra aktivitāte būs vērsta uz to, lai papildinātu vārdu krājumu, radītu vēlmi apgūt latviešu valodu un to lietot. Starp citu, arī robotus ieprogrammējot ar datora palīdzību, var iemācīt runāt. Mēģināsim bērniem ar robotiem parādīt, ka arī tie var runāt latviski, jo robots ir instruments, ar kuru motivēt bērnus darīt dažādas lietas. Tikties ar nometnes dalībniekiem un apskatīt viņu radītos robotus solījis arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu,» stāsta I.Vītoliņa.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes un Anitas Imakas foto