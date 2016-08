Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

No otrdienas līdz otrdienai.

Šodien vēlams pievērst uzmanību nepaveiktiem darbiem un dienas kārtībā esošiem jautājumiem, atturēties uzsākt ko jaunu, īpaši – ar domu ilgtermiņā. 30.augusts veiksmīgs lietišķiem un privātiem kontaktiem, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus, kā arī publiskām uzstāšanās reizēm, prezentācijām. Apkopot rezultātus, iepazīstināt ar paveikto. Spēcīga intuīcija, arī apstākļi šodien var veidoties labvēlīgi, lai palīdzētu kliedēt šaubas, neziņu un pieņemt pareizos lēmumus. Pastiprināta Saules ietekme – spēks, enerģija. Izdodas paveikt grūtus, iekavētus darbus, var strādāt fiziski. Ļoti labs laikposms puķu stādīšanai (īpaši – pārstādīt, pavairot ar zvīņām lilijas), telpaugu iegādei, kopšanai, koku, krūmu apgriešanai, zālāja pļaušanai.

31.augustā visas ieceres un grūtākos uzdevumus vēlams paveikt rīta cēlienā, kad zvaigžņu stāvoklis tam labvēlīgs. Īpaši tas attiecas uz zinātniski pētniecisko un radošo darbu. Var būt arī negaidīti pārsteigumi, ziņas, jaunumi, kas liek šo to izvērtēt, mainīt viedokli. Turpmāko dienas daļu veltīt rutīnas darbiem un pienākumiem. Sagatavot, iesniegt nepieciešamās atskaites, veikt kopsavilkumu. Sakārtot mājokli, remontēt – piemērots laiks krāsošanas, galdniecības darbiem, grīdu ielikšanai, dažādiem mērījumiem, iekārtu iebūvēšanai. Dārzā – parūpēties par tā labiekārtošanu, rakt kartupeļus, novākt arī citus sakņaugus – tie labi uzglabāsies. Gatavot konservus, skābēt, marinēt dārzeņus.

1.septembrī – Saules aptumsums. Latvija nav redzams, taču dienas enerģētiku ietekmē, atsaucoties gan uz pašsajūtu, gan arī uz notikumiem tuvākajā apkārtnē. Nereti situācijas mēdz būt satraucošas, cilvēki saasināti reaģē uz notiekošo, skaidro attiecības. Par sevi liek manīt hroniskas kaites, pastiprināta traumatisma bīstamība. No iekšējiem orgāniem jutīga sirds – asinsrites sistēma, mugurkauls, arī gremošanas trakts. Vēlams nelietot smagu barību, atturēties no alkoholiskajiem dzērieniem. Dienas kārtībā var kļūt aktuāli neatrisināti jautājumi, konstatētas agrāk pieļautas kļūdas, lai tagad tās nekavējoties novērstu. Laiks, kad atteikties no visa nevajadzīgā, liekā, nav īstais brīdis uzsākt ko jaunu un nozīmīgu, pārlieku noslogot sevi fiziski. Spēkus virzīt garīgā un radošā darbā, sakārtot, iztīrīt mājokli, nodarboties ar lietām, kas iedvesmo un sniedz prieku.

2.septembris saspringts, jūtams nemiers, nereti parādās jaunas rūpes. Nodarboties ar visu, kas nāk klajā dienas kārtībā, pacenšoties atrisināt radušās problēmas. Var būt nesaprašanās paaudžu starpā. Nav piemērots laiks pieņemt nozīmīgus lēmumus un izšķirties par pārmaiņām, ja vien tās nav neatliekamas. Pazemināta imunitāte, tāpēc svarīgi ievērot saudzējošāku režīmu. Nav arī īstā diena, lai kārtotu finanšu jautājumus, aizdotu, aizņemtos naudu. Savukārt tiesību jautājumiem šis laiks piemērots. Piektdiena atbilstoša atpūtai, īpaši dabā, svaigā gaisā, un mākslas baudīšanai. Prieku, jaunas atziņas un atbalstu sniegs kontakti ar tuviem cilvēkiem, labiem draugiem.

3.septembris piemērots ātri un viegli paveicamiem darbiem, kārtības uzturēšanai mājās, tuvākajā apkārtnē. Izvairīties no pārslodzes, izvērtējot spēkus un ieguldīto laika patēriņu. Risināt sadzīves, materiālus jautājumus, iegādāties noderīgas lietas mājoklim, kā arī apģērbu, apavus, aksesuārus, kosmētiku. Saspringumu, noslodzi atņems vanna vai pirts apmeklējums. Laba diena organisma attīrīšanai, sulu kūrei, īpašu uzmanību veltot no svaigiem augļiem spiestām sulām. Efektīvi elpošanas vingrinājumi, elpošanas ceļu ārstēšana, attīrīšana. Pašsajūtu, noskaņojumu uzlabos pastaigas pa mežu. Doties ceļojumā vai izbraukt netālu, ārpus ierastās vides. Kādu no ēdienreizēm ieteicams ieturēt svaigā gaisā.

4.septembrī vēlams atpūsties, dienu veltīt lietām, kas interesē, labi padodas. Iedibināt vai atcerēties kādu jauku tradīciju. Labvēlīgs laiks ne tikai garīgiem meklējumiem, bet arī dažādu pazudušu vai piemirstu lietu atgūšanai. Apmeklēt kultūras, izklaides pasākumus, tikties, sazināties ar draugiem, domubiedriem. Iekārtot apkārtējo vidi, nodarboties ar puķkopību, stādīt avenes, košumkrūmus. Novākt ābolus, ķirbjus. Doties dabā, ievākt ārstniecības augus, no kuriem šobrīd aktuāli smiltsērkšķi, apīņi, vērmeles, irbenes. Svētdiena piemērota skaistumkopšanas procedūrām, arī jaunu lietu iegādei gan sev, gan interjeram, dāvanām, īpašu uzmanību pievēršot stikla izstrādājumiem.

5.septembrī milzums jaunas informācijas, bet, meklējot vajadzīgo, nezaudēt kritisku pieeju, jo šajā dienā arī daudz kā lieka. Nezaudēt koncentrēšanās spējas, kārtojot formalitātes, parakstot dokumentus – nereti jāsastopas ar virspusēju pieeju, uzmanības trūkumu. Labs laika periods mācībām, profesionālajai pilnveidei. Dienas otrajā pusē – pēc plkst.15.39 – atturēties pieņemt svarīgus lēmumus, jo dominē emocijas. Būtiski saglabāt pašsavaldību, ieklausīties intuīcijā. Nepārspīlēt ar medikamentu izvēli un lietošanu – to iedarbība spēcīga. Efektīva fitoterapija, veiksmīgi izvēlēties un uzsākt pielietot kādu no alternatīvajām ārstniecības metodēm.

Raita Zemberga, astroloģe