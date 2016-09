Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

No otrdienas līdz otrdienai.

Šī diena nav vienkārša, iespējami dažādi šķēršļi, neparedzētas aizkavēšanās iecerēto nodomu īstenošanā. Nereti cilvēki viegli aizkaitināmi, var būt pretēju viedokļu sadursme. To ielāgojot, nepieciešams saglabāt pašsavaldību, kā arī atturēties no kārdinājumiem, kuru pašreiz ne mazums. Nodarboties ar ieplānoto, neatkāpjoties no ierastā ikdienas ritma. Apkopot paveiktā rezultātus. Laba diena dažādu sadzīvē nepieciešamu, praktisku lietu kārtošanai, darbiem dārzā. Novākt ražu – sakņaugus, augļus, ogas, sagatavot krājumus ziemai. Izdodas produktu ieskābēšana, sālīšana.

21.septembrī jūtams spēku, enerģijas pieplūdums, agrāk aizsāktiem darbiem veiksmīgs turpinājums, kā arī iespējams gūt jau ieguldīto pūliņu rezultātus. Daudz iedvesmas, ko trešdien veiksmīgi likt lietā, īpaši – mācībās un dažādās radošās izpausmēs. Sameklēt, apkopot vajadzīgo informāciju. Var uzņemties nebijušus pienākumus, iedibināt jaunas pazīšanās, kā arī atjaunot zudušus kontaktus. Doties ceļojumā vai arī atrast labāko piedāvājumu tam. Eksperimentēt virtuvē, īpaši – izmantojot augļus, dārzeņus, gatavot rīsu ēdienus. Efektīvas masāžas, visas procedūras, kas saistītas ar organisma attīrīšanu, pašsajūtas uzlabošanu.

22 septembris labvēlīgs tirdznieciskiem darījumiem, finanšu lietām. Var veikt izdevīgus pirkumus sadzīves tehnikas, tostarp saziņas ierīču, nepieciešamās literatūras, dažādu informatīvu izdevumu, pasūtījumu jomā, kā arī sakārtot kredītsaistības. Merkura un Plutona labvēlīgā ietekme palīdz pozitīvai attieksmei, kontaktiem ar ietekmīgiem cilvēkiem vai arī ar personām, kas var pieņemt lēmumu kādā būtiskā jautājumā. Ceturtdien veiksmīgi apmeklēt dažādas instances vai sazināties ar to pārstāvjiem. Iespējams arī kāds pagrieziena punkts savstarpējās attiecībās – uz vienu vai otru pusi, atkarībā no situācijas.

23.septembrī gaidīto rezultātu sniegs it visas darbības, kas vērstas uz skaistumu, harmoniju tuvākajā apkārtnē. Cilvēki atsaucīgi, pretimnākoši, īpaši tas attiecas uz kontaktiem ar sievietēm, vairāk uzmanības nepieciešams veltīt bērniem. Sakārtot mājokli, darba vidi, mainīt telpu dizainu. Iegādāties lietas, kas noderīgas, paredzētas ilgākam laikposmam, piemēram, mēbeles, sudraba izstrādājumus. Izkopt talantus, apmeklēt kādu jauku pasākumu vai nodarboties ar saviem vaļaspriekiem. Brīvajā laikā tikties ar draugiem, radiem, domubiedriem, ieturēt kopīgas vakariņas.

24.septembrī vēlams nodoties mājas, ģimenes lietām. Sakārtot telpas, mazgāt drēbes, nodot tās ķīmiskajā tīrīšanā. Šajā laikā traipus likvidēt vieglāk, kā arī audumi saglabā krāsu. Var sākt vai turpināt remontdarbus, piemērota diena sanitārtehnikas iegādei, ar to saistītai labošanai. Sestdiena atbilstoša dažādu amatniecības izstrādājumu darināšanai, šūšanai, rokdarbiem, dekupāžai u.c. Veiksmīgi iegādāties mājoklim nepieciešamās lietas, pārtikas produktus, kosmētiku. Atpūsties ūdens tuvumā, pabūt kopā ar tuviniekiem. Labs laiks izbraukumam ar ūdens transportlīdzekļiem. Vairāk atrasties svaigā gaisā, doties pastaigās, apmeklēt pirti, veikt skaistumkopšanas procedūras, parūpēties par labu pašsajūtu.

25.septembri līdz pulksten 16.48 vēlams pavadīt nesteidzīgi, atpūšoties, nodarbojoties ar sev tīkamām lietām. Izdodas viss, kas prasa rūpes, kopšanu. Dārzā – apkopt zālaugus, novākt ogas, augļus, pārstrādāt tos vai novietot uzglabāšanai. Laistīt, pārstādīt istabas puķes, doties dabā, ievākt ārstniecības augus. Pakavēties atmiņās, sakārtot fotoattēlus, filmēt, fotografēt. Svētdienas nogale piemērota dažādām sportiskām aktivitātēm, kultūras pasākumu apmeklējumam. Vēl joprojām efektīvas ūdens procedūras. Medikamentu iedarbība svētdien ļoti intensīva, lietot tikai tad, ja nepieciešams to darīt. Atturēties no alkoholiskajiem dzērieniem! Jauka diena labdarībai.

26.septembrī veiksmīgi risināt saimnieciska rakstura problēmas, plānot, kā arī ieviest dzīvē jau agrāk iecerētus nodomus, īpaši, ja tie saistīti ar jaunradi, pārmaiņām. Laba diena dzīvesvietas, nodarbošanās maiņai, darba meklējumiem, darījumiem ar nekustamo īpašumu. Meklēt un atrast vajadzīgo informāciju. Ievērot veselīgu dzīvesveidu, jebkuras pārmērības pirmdien, Saules un Jupitera savstarpējā ietekmē, nelabvēlīgi atsaucas uz pašsajūtu. Piemērots laiks dažādiem rituāliem, ceremonijām u.tml. pasākumiem. Diena, kad gūt jaunus iespaidus, apmeklēt vai nodarboties ar ko interesantu un līdz šim nebijušu, izbraukt ārpus ierastās vides.

Raita Zemberga, astroloģe