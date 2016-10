Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

No otrdienas līdz otrdienai.

Šī diena piemērota, lai īstenotu ieceres, var uzņemties jaunas saistības. Mācīties, papildināt zināšanas, paplašināt redzesloku. Kārtot juridiska rakstura jautājumus, sniegt un saņemt konsultācijas. Labs laikposms pedagoģiskajam darbam. Pārdomāt karjeras iespējas, apkopot informāciju šajos jautājumos. Var doties tuvākā vai tālākā ceļā, iepazīt citu kultūru tradīcijas, virtuvi, pagatavot ko netradicionālu. Tikties ar draugiem, domubiedriem, dalīties iespaidos. Jūtama apkārtējo cilvēku sapratne, ātri izraisās simpātijas. Produktīva diena daiļradei, rakstu darbiem.

12.oktobris veiksmīgs jaunām sākotnēm, darbam sabiedrības labā, publiskām uzstāšanās reizēm u.c. aktivitātēm, īpaši līdz plkst.17.13. Var plānot, īstenot iecerētās pārmaiņas – darba, dzīvesvietas maiņu, kā arī ieviest jauninājumus apkārtējā vidē. Izdodas darbs komandā, rodas jaunas, nozīmīgas idejas. Īsti vietā sirsnība, atsaucība – šajā dienā vārdiem un labajiem nodomiem īpašs spēks. Darīt rudens darbus dārzā – stādīt augļkokus, ogu krūmus, apstrādāt, mēslot dobes, kā arī parūpēties par telpaugiem, pārstādīt tos. Vakarpusē vēlams veikt kopsavilkumu par padarīto, laiks, kad izdodas saskatīt un labot pieļautās kļūdas.

13.oktobrī Merkura un Marsa savstarpējā ietekme pastiprina nemieru, vēlmi sasteigt darbus un notikumus, kas nereti izraisa spriedzi. Līdz ar to nav vēlams mainīt nodomus, paļaujoties pēkšņiem impulsiem un atkāpjoties no ceturtdien ieplānotajiem pasākumiem, gaitām. Enerģijas pietiekami, vēlams to likt lietā grūtāk paveicamos uzdevumos, arī fiziskā darbā, sportiskās aktivitātēs. Atturēties no riska. Iespēju robežās kontaktēties ar ļaudīm, ar kuriem neizraisās domstarpības, viegli rast kopsaucēju. Nav izslēgta dažādu viedokļu sadursme, īpaši starp radiniekiem. Diena nav piemērota krasiem pavērsieniem jebkurā jomā un neplānotiem braucieniem.

14.oktobrī situācija mainās – Merkurs veido labvēlīgus aspektus ar Saturnu, kas savukārt pozitīvi ietekmē noskaņojumu un pašsajūtu, vēlmi dienas kārtībā esošos jautājumus izvērtēt mierīgi, līdzsvaroti. Vajadzīgajā brīdī rodami arī pareizie vārdi, skatījums uz lietām un norisēm – objektīvs. Var vērsties pie priekšniecības, oficiālās instancēs, nākt klajā ar priekšlikumiem, ierosinājumiem. Veikt dažādus organizatoriskus pasākumus, laba diena administratoriem, vadītājiem. Sadzīvē – sakārtot praktiskus jautājumus, parūpēties par mājokļa labiekārtošanu, komfortu. Doties iepirkties, iegādājoties apģērbu, rotas vai ko noderīgu mājai, dārzam, atpūtas pasākumiem.

15.oktobrī dienas enerģētika, Saules un Urāna ietekmē, saspringta. Iespējami jaunumi kas liek mainīt nodomus, bet jebkuru saņemto informāciju nepieciešams pārbaudīt – tā var būt maldinoša. Nav vēlams uzsākt jaunas un nozīmīgas lietas, īpaši, ja tās paredzētas ilgtermiņā. Uzmanīgi ar sadzīves tehniku, uz ielām un ceļiem! Tāpat arī nav piemērots laiks kārtot finanšu jautājumus, veikt lielus un nozīmīgus pirkumus visas dienas garumā – līdz plkst.18.26. Sestdiena atbilstoša atpūtai, nodarbēm ar lietām, kas patīk, interesē vai arī ātri paveicamiem darbiem, kuri neprasa īpašu piepūli. Vairāk pabūt svaigā gaisā, pozitīvi ietekmē sportiskas aktivitātes, elpošanas vingrinājumi, kā arī dažādas garīgās prakses, kultūras pasākumu apmeklējums.

16.oktobrī plkst.7.23 mainās fāzes – iestājas pilnmēness. Rīta cēlienu vajadzētu pavadīt nesteidzīgi, aizdegt sveci baltā vai sarkanā krāsā – uguns stihija palīdz rast mieru un harmoniju. Spēka un enerģijas pietiekami, lai īstenotu svētdien ieplānoto. Var veikt tirdznieciskus darījumus, doties iepirkties, iegādājoties apģērbu, apavus u.c. nepieciešamas lietas. Laba diena, lai dotos ceļojumā, apciemotu tuviniekus, draugus. Dārzā novākt kāpostus, burkānus, ziemas šķirņu ābolus. Šajā laikā uzglabāšanai pagatavotie un novietotie produkti labi uzglabāsies. Svētīgas pirtslietas, aromterapija. Ieteicamie aromāti – ingvers, roze, īlangīlangs, sandalkoks, kanēlis.

17.oktobris labvēlīgs visu veidu praktisku lietu sakārtošanai, darbiem, kas nav vienkārši, prasa daudz spēka, piepūles, paredzēti ilgtermiņā. Var uzsākt remontu, celtniecību, pārbūvi. Veikt krāsošanas, kokapstrādes darbus. Dārzā – veidot celiņus, dažādus nostiprinājumus. Novākt pēdējos sakņaugus – burkānus, puravus, selerijas, pierakt augļkokus, ogulājus, novietot sīpolpuķes uzziedināšanai. Skābēt kāpostus – tie vārīsies mīksti. Doties dabā, ievākt ārstniecības augu saknes – vīgriezi, melnsakni, saldsakni, tauksakni, baldriānu. Veikt darījumus ar nekustamo īpašumu, parakstīt nepieciešamos dokumentus, noslēgt saistības.

Raita Zemberga, astroloģe