Saskaņā ar dabas ritmiem

No otrdienas līdz otrdienai.

Šī diena labvēlīga sadzīves lietu sakārtošanai, rūpēm par komfortu, ērtībām, līdz ar to – visiem pasākumiem, kas veikti šim nolūkam. Remontēt, iekārtot mājokli, atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, kā arī darīt noslēdzošos rudens darbus dārzā, apkopt telpaugus – tas iedvesmo, jūtams enerģijas pieplūdums. Novākt vēl ārā esošos sakņaugus, sagatavot uzglabāšanai ziemā, pierakt augļkokus, ogulājus. Diena, kad dominē patiesība. Svarīgi nezaudēt vērīgumu – jebkura uz savu personu vērsta informācija nes vēstis, par ko vērts aizdomāties. Ja saņemta uzslava, tad tas nav velti – rezultāti patiešām labi un novērtēti. Savukārt, ja dzirdamas nepatīkamas lietas – arī tās balstās uz patiesiem faktiem, ko nepieciešams apdomāt.

19.oktobrī savstarpēji saspringts Marss un Plutons, līdz ar to dienas laikā var izveidoties kritiskas situācijas. Svarīgi, lai rīcība būtu pārdomāta, darbi zināmi un ieplānoti. Trešdiena nav piemērota jaunu lietu uzsākšanai, pēkšņu ideju iedzīvināšanai. Var gadīties atteikties no aizsāktā, lai īstenotu to pavisam citādāk, nekā iecerēts. Pieņemtie lēmumi šajā laikā nepaliek bez sekām. Iespējami neplānoti izdevumi, kas skar dzīves praktisko pusi. Šis planētu stāvoklis veicina arī enerģijas pieplūdumu, kas ļauj paveikt pat citkārt šķietami nepaveicamo. Līdz ar to vēlams pievērst uzmanību iekavētiem darbiem, kuri prasa zināmu piespiešanos. Laba diena amatniecībai.

20.oktobrim divējāds raksturs. Rīta pusē nereti valda steiga, satraukums, cilvēki mēdz būt nepacietīgi, pievērst uzmanību dažādiem sīkumiem, iespējamas asākas vārdu pārmaiņas. Svarīgi saglabāt pašsavaldību. Savukārt dienas vidū, otrā pusē iestājas zināms atslābums. Vieglāk atrast kopīgu valodu, kā arī atrisināt problemātiskas situācijas. Izdodas organizatoriski darbi, lietas, ko nepieciešams sakārtot. Veiksmīgi tirdznieciski darījumi (īpaši – savu izstrādājumu vai pakalpojumu pārdošanai), darbs ar informāciju, klientu apkalpošanas jomā, nereti rodas jaunas sadarbības iespējas. Tāpat arī piemērots laikposms, lai izvēlētos atbilstošākās metodes organisma atveseļošanai, pašsajūtas uzlabošanai. Efektīvi elpošanas vingrinājumi, vakarpusē – ūdens procedūras.

21.oktobris labvēlīgs mājas, ģimenes lietām, radniecības saišu nostiprināšanai, kā arī tam, lai atjaunotu zudušos kontaktus. Var doties ceļojumā, komandējumā. Uzsākt vai iegādāties ko jaunu, vajadzīgu, lietas, kas kalpos ilgtermiņā, piemēram, mēbeles. Veikt remontu, labošanas darbus, īpaši, ja tie saistīti ar sanitārtehniku. Mazgāt drēbes, telpas, logus. Sakārtot apģērbu, apavus. Iegādāties medikamentus, uztura bagātinātājus vai tautas medicīnas līdzekļus, īpaši pievēršot uzmanību kaulu, locītavu kaišu ārstniecībai, profilaksei. Gatavot zāļu uzlējumus. Veiksmīgi iegādāties arī kosmētiku, pārtikas produktus.

22.oktobris – pretrunīga diena. No vienas puses – labs laiks dažādu lietu noslēgumam, kopsavilkumam, darbiem, kas prasa izturību un pacietību. No otras puses – nemiers, grūtības pieņemt notikumu gaitu, jo sestdien apstākļi var būt mainīgi, situācijas liek vēlreiz izvērtēt ieplānoto, pielāgoties. Nereti nav vienprātības starp draugiem, partneriem. Šajā dienā vajadzētu atturēties organizēt nopietnas tikšanās, pārrunas profesionālajā jomā, kārtot īpašumu pirkšanas – pārdošanas jautājumus u.c. Vēlams nodarboties ar lietām, kas patīk, doties dabā, atrasties ūdens tuvumā. Veidot, radīt, fotografēt. Vairāk uzmanības pievērst pašsajūtai, atturēties no smagas barības – jutīgs gremošanas trakts. Uzmanīgi ar alkoholiskajiem dzērieniem!

23.oktobrī Saule nokļūst Skorpiona zīmē, aktivizējot emocijas un kaislības. Pastiprinās vēlme panākt nodomāto par katru cenu. Iespējams, atklājas arī kāds noslēpums, pastiprinās intuīcija, ļaujot pieņemt pareizo lēmumu. Svarīgi saglabāt dvēseles mieru un atturēties no kontaktiem ar cilvēkiem, kuri satrauc un provocē. Svētdien labus rezultātus dos visas darbības, kas vērstas uz pašizglītošanos, redzesloka paplašināšanu. Vēlams doties dabā, ievākt vēl pieejamos ārstniecības augus. Efektīva fitoterapija, gatavot, lietot zāļu tējas, uzlējumus. Nepiemērota diena, lai aizdotu vai aizņemtos naudu.

24.oktobrī dominē dzīvesspēks, enerģija un radošums. Iespējami pārsteigumi, negaidīti jaunumi, īpaši – publiskajā telpā. Izdodas prezentācijas, reklāmas kampaņas, pieredzes apmaiņas pasākumi. Cilvēki atvērti jaunajam, neparastajam. Var īstenot pārmaiņas arī savā ārienē, iegādāties ko jaunu, neierastu – rotas, apģērbu, noderīgas lietas mājoklim. Dārzā – apkopt augļkokus, krūmus, rudens avenes, novākt vēlos kāpostus. Veicot remontu, pateicīga diena krāsošanas darbiem – krāsa klājas vienmērīgi, ātri žūst, ilgstoši noturīga, kā arī iespējama materiāla ekonomija.

Raita Zemberga, astroloģe