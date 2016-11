Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

No otrdienas līdz otrdienai.

Šodien līdz plkst.14.15 vēlams turpināt visu iesākto, neatkāpjoties no ierastās kārtības. Jutīga nervu sistēma, acis, tāpēc būtiski ievērot mērenību it visos darbos, gaitās, neuzņemoties, ja iespējams, liekas rūpes, kā arī nepārslogojot redzi. Dienas otrajā pusē situācija labvēlīgāka. Var uzsākt jaunas lietas un realizēt ieplānoto, īpaši veiksmīgi – tirdzniecības, būvniecības nozarē. No pirkumiem vēlams iegādāties sadzīves tehniku, sakaru līdzekļus. Uzturā pēc iespējas vairāk lietot dabiskas izcelsmes produktus. Efektīvi fiziskie vingrojumi, ieteicamas ūdens procedūras sirds un asinsvadu sistēmas nostiprināšanai, piemēram, cirkulārā duša vai ūdenim vannā pievienots skuju ekstrakts, vannas sāls. Telpās piemērots krustnagliņu, citrusu, bergamotes, kanēļa aromāts.

9.novembris labvēlīgs jaunām sākotnēm, iecerēto pārmaiņu īstenošanai. Fiziska piepūle neizsauc ierasto nogurumu, bet sniedz gandarījumu par paveikto. Vienīgais nosacījums – trešdien aizsākto nevar atstāt nepabeigtu, citādi tas būs grūti izdarāms. Var kārtot oficiālas, juridiskas lietas. Nodarboties ar labdarību, sniegt un saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar veselības uzlabošanu, aprūpi. Efektīva fitoterapija, lietot ārstniecības augu tējas. Pēc iespējas vairāk uzņemt pozitīvu emociju, apmeklējot kino, teātri vai koncertu, kā arī atrodot kādu radošu pašizpausmi. Vakaru vēlams pavadīt patīkamās sarunās, atrodot laiku ģimenes locekļiem vai arī draugiem, domubiedriem.

10.novembrī būtiski saglabāt mieru, pašsavaldību, jo bieži vien virsroku gūst emocijas, īpaši jautājumos, kuru risinājums prasa atturību un vēsu prātu. Vēlams izvairīties no kontaktiem ar cilvēkiem, ar kuriem nav vienprātības. Šobrīd arī darbs labāk sokas vienatnē, komandā iespējama šķelšanās, īpaši – dienas otrajā pusē. Ceturtdiena nav atbilstoša jaunu pazīšanos iedibināšanai, kā arī svarīgām tikšanās reizēm. Iespējami neparedzēti tēriņi, tāpēc labāk atturēties no pirkumiem, finanšu jautājumu risināšanas. Pastiprinātu uzmanību prasa bērni. Veiksmīgi nodarboties ar ikdienas, labi pārzināmām lietām, kā arī atvēlēt laiku nodarbēm, kas tuvas sirdij, iepriecina.

11.novembris labvēlīgs visa veida aktivitātēm, komandas darbam. Var iesaistīties kādā jaunā projektā, pieņemt lēmumus, organizēt tikšanās, plānot. Doties pie priekšniecības, slēgt vienošanās. Nodibināt jaunus kontaktus, izlīdzināt domstarpības – piektdiena veiksmīga partnerattiecībām. Mācīties, apgūt ko jaunu, dalīties profesionālajā pieredzē. Pastiprināti iedarbojas medikamenti, kosmētiskie līdzekļi, apmeklēt attiecīgus speciālistus, lai izvēlētos sev piemērotākās metodes skaistumkopšanai vai arī pašsajūtas uzlabošanai, veselībai. Atcerēties vai iedibināt kādu jaunu tradīciju, sazināties ar radiem, draugiem.

12.novembris var izvērsties spraigs, piesātināts, iespaidiem bagāts, ja sestdienu ieplānots pavadīt ārpus ierastajiem apstākļiem un dienas kārtības. Piemērots laiks eksperimentiem dažādās jomās – tie var būt saistīti ar vizuālo tēlu, jaunām sākotnēm, sportiskām aktivitātēm. Atpūsties, tikties ar draugiem, domubiedriem, neaizmirst par vaļaspriekiem. Nodibināt īslaicīgus kontaktus, kas attiecas uz šābrīža sadarbību, kādu kopīgu projektu. Izdodas darbi, kuri neprasa daudz pacietības un piepūles, saistās arī ar radošu pieeju. Iekārtot, sakopt mājokli. Doties iepirkties, iegādāties rotas, aksesuārus, apģērbu, apavus, sporta piederumus. Ieteicamas kāju un plaukstu masāžas, kas šobrīd īpaši labvēlīgi atsaucas uz galvas veselību.

13.novembri līdz plkst.16.16 vēlams pavadīt atpūšoties, bet diena veiksmīga arī praktisku lietu kārtošanai, rūpēm par sadzīvi, mājokli un visu, kas ar to saistīts. Sakopt telpas, ieviest tajās ko jaunu, pārstādīt, laistīt telpaugus. Darboties virtuvē, vislabāk šobrīd der tradicionāli ēdieni, skābēt kāpostus, marinēt dārzeņus ātrai lietošanai, piemēram, ķirbjus u.c. Svētdien var kārtot ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus, ievietot sludinājumus, atrast atbilstošāko piedāvājumu šim nolūkam, kā arī organizēt tikšanās un pārrunas. Doties iepirkties – iegādāties apģērbu, apavus, aksesuārus, kosmētiku, dāvanas. Dzert organismu attīrošas un uzmundrinošas zāļu tējas, piemēram, diždadža, pieneņu saknes, asinszāles, arī zaļo tēju.

14.novembrī iestājas pilnmēness, kas jūtami ietekmē arī dienas vispārējo fonu. Pieaug enerģija, darboties griba, nereti arī – kritiska attieksme pret apkārt notiekošo.

Ēdienkartē vēlams iekļaut ēdienus, kuru sastāvā dzelzs, jo tie stimulē asins radīšanu, asinsriti. Der graudaugus saturoši produkti, liellopu gaļa, zaļo lapu dārzeņi, pākšaugi. Sakārtot vidi ap sevi, atbrīvot gan mājokli, gan arī darba vietu no savu laiku nokalpojušām lietām, novecojušas informācijas. Plkst.15.52, kad mainās Mēness fāzes, vēlams aizdegt kādu sveci baltā, zaļā vai dzeltenā krāsā, uz brīdi aizmirst par ikdienas rūpēm un ar labām domām noskaņoties turpmākajām divām nedēļām šajā Mēness ciklā.

Raita Zemberga, astroloģe