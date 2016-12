Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

No otrdienas līdz otrdienai.

Šodien līdz pēcpusdienai – plkst.15.58 – daudz enerģijas. Paust iniciatīvu, nākt klajā ar idejām, priekšlikumiem, īstenot iecerētās pārmaiņas. Var uzsākt jaunas lietas, nav grūti tikt galā arī ar sarežģītām situācijām. Ja nepieciešams, viegli rast īstos padomdevējus. Ģimenei būtiskus jautājumus veiksmīgi apspriest un risināt tieši šajā laikposmā. Svarīgi ieklausīties intuīcijā, arī kārtojot finanšu vai profesionālus jautājumus, tādējādi izvairoties no nevēlamām sekām. Dienas nogalē vēlams atpūsties, pavadīt to ierastajā kārtībā. Ievērot mērenību, lietojot pārtikas produktus. Efektīvas jebkuras metodes, kas vērstas uz organisma attīrīšanos.

14.decembrī dienas enerģētika nav viegla – plkst.2.05 naktī iestājas pilnmēness. Rīta cēlienu nepieciešams uzsākt laikus, rēķinoties ar to, reizēm iespējamas neparedzētas aizkavēšanās. Brokastojot, kā arī visas dienas gaitā var aizdegt sveces baltā, rozā vai violetā krāsā. Līdz plkst.16.51 nereti apgrūtināta savstarpējā saskarsme, rodas pārpratumi, kurus nepieciešams noskaidrot, neatliekot uz vēlāku laiku. Iespējams, trešdien atklājas arī kāds noslēpums vai rodas noderīgas atziņas. Atturēties no pirkšanas – pārdošanas, finanšu un savstarpējo attiecību jautājumu kārtošanas. Laiks, kad sniegt palīdzīgu roku, nodarboties ar labdarību. Pēc plkst.17.00 var iedzert karstvīnu. Sarkanvīni šajā laikposmā no organisma izvada radioaktīvos metālus.

15.decembrī grūtākiem, sarežģīti veicamiem uzdevumiem labāk izmantot rīta cēlienu – iepriekšējās diena spriedze zudusi, šajā laikā labvēlīga Marsa ietekme. Iecerēto var panākt ne tikai ar pamatotiem argumentiem, bet arī ar uzstājību, neatlaidību. Laba diena kontaktiem, to nodibināšanai, publiskām uzstāšanās reizēm, prezentācijām. Iesaistīties dažādās aktivitātēs, sportot. Vairāk uzmanības prasa bērni. Iekārtot, sakārtot mājokli, īpašu vērību pievēršot mazgāšanai, tīrīšanai. Veiksmīgi visi sanitārtehniskie darbi. Mazgāt apģērbu, apstrādāt to ķīmiski, nodot labošanā apavus. Ceturtdiena piemērota, lai izkoptu vai iedzīvinātu tradīcijas.

16.decembrī daudz iedvesmas, labvēlīgs laiks radošam darbam un citu ieceru īstenošanai, kas ieplānotas jau iepriekš. Noskaņojums pastiprināti ietekmē sirds – asinsrites sistēmu, līdz ar to svarīgi saglabāt mieru, savaldību un prieku. Dienas pirmajā pusē var kārtot juridiska vai medicīniska rakstura jautājumus, sniegt, saņemt konsultācijas. Savukārt dienas otrajā pusē, pēc plkst.15.15, labvēlīgs laiks tirdzniecībai, finansēm. Doties iepirkties, iegādāties rotas, greznuma priekšmetus, apģērbu, apavus, aksesuārus, dāvanas. Organismam pastiprināti nepieciešami ogļhidrāti, vēlams uzturā lietot graudaugus saturošus produktus, medu, dārzeņus un augļus oranžā, dzeltenā krāsā.

17.decembrī turpināt iesāktos darbus, enerģijas un radošuma vēl joprojām netrūkst, lai paveiktu nodomāto. Var veikt remontu, celtniecību, labvēlīgs laiks krāsošanas, tapešu līmēšanas, iestiklošanas darbiem. Apmeklēt kultūras, sporta pasākumus. Nodibināt jaunus kontaktus, kā arī atcerēties senākas pazīšanās. Sestdien radušās situācijas nereti ir gluži likumsakarīgas – liek atšķetināt kādu problēmu vai arī paraudzīties uz zināmu situāciju jau no cita skatpunkta. Nereti atbildes uz kādu no jautājumiem, kas šobrīd aktuāli, rodamas apstākļu sakritībā, dažādos atgadījumos. Ieteicamas pirts lietas, masāžas, efektīvas norīvēšanās procedūras un dažādas fiziskas aktivitātes. Dienas enerģētiku pastiprina un pozitīvi ietekmē spilgtas krāsas, ko vēlams ietvert apģērbā, aksesuāros.

18.decembrī nepieciešams atpūsties, atturēties no fiziska darba vai cita veida pārlieku lielas noslodzes. Uzmanību var pievērst mācībām, dažādiem pētījumiem, lai sagatavotu uzdoto, bet būtiski sabalansēt šo darbošanos ar brīvo laiku. Atturēties no trokšņainas vides, burzmas, pūļa – šeit situācijas var būt arī neprognozējamas. Svētdiena piemērota skaistumkopšanas procedūrām gan mājas apstākļos, gan arī ārpus tiem, apmeklējot kādu speciālistu. Nevajadzētu pieņemt nozīmīgus lēmumus, izšķirties par lielām pārmaiņām. Nav piemērota diena, lai aizņemtos vai aizdotu naudu. Jebkura veida pārkāpumi šajā laikā saistās ar nepatikšanām.

19.decembrī jaušama stabilitāte, vienlaikus starp cilvēkiem vērojams arī pastiprināts vērīgums, kriticisms. Līdz ar to nepieciešams saglabāt pašsavaldību, nezaudēt objektīvu skatījumu uz ļaudīm un dažādām norisēm visapkārt. Pirmdiena piemērota praktisku lietu kārtošanai, var parakstīt līgumus, vienošanās, uzņemties jaunas saistības. Veikt aprēķinus, sagatavot, iesniegt nepieciešamās atskaites. Apmeklēt izglītojošus pasākumus, nodarboties ar lietām, kas interesē un aizrauj. Sakārtot mājokli, atbrīvoties no visa nevajadzīgā, liekā. Laba diena remontdarbiem, īpaši, ja tie saistīti ar kokapstrādi. Jutīgs gremošanas trakts, izvairīties lietot smagu barību.

Raita Zemberga, astroloģe