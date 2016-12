Saskaņā ar dabas ritmiem

[ A+ ] /[ A- ]

Šajā dienā svarīga izvēle kontaktos – veiksmīgi sastrādāties, kā arī pavadīt brīvo laiku, ar cilvēkiem, ar kuriem nav domstarpību, viegli rast saskaņu, jo dienas enerģētika saistās ar zināmu spriedzi, vēlmi iedziļināties sīkumos, nebūtiskās lietās, kritizēt. Labas koncentrēšanās spējas, nav grūti paveikt sarežģītus uzdevumus, aprēķinus. Parūpēties par uzdoto pienākumu noslēgumu, lai pie tiem vairs nevajadzētu atgriezties. Mācīties, apkopot rezultātus, neapstāties pie sasniegtā, meklēt informāciju par dažādām iespējām. Mazgāt, sakopt, iekārtot, pārkārtot mājokli, nodot ķīmiskajā tīrīšanā apģērbu.

21.decembrī būtiski nepārsteigties ar spriedumiem un secinājumiem – ne visi jautājumi, kas rodas dienas kārtībā, ir tūdaļ atrisināmi, pēc neilga laika tas varētu izdoties labāk. Piemērots laiks, lai apmeklētu speciālistus dažādās jomās, saņemtu vajadzīgās konsultācijas. Brīvo laiku labi pavadīt kopā ar ģimenes locekļiem, tuvākajiem, izvēloties nodarbes, kas šobrīd nepieciešamas, labāk palīdz saprast vienam otru, piemēram, apmeklējot kādu pasākumu vai vienkārši dodoties iepirkties. Nodarboties ar labdarību. Trešdiena atbilstoša dažādām skaistumkopšanas procedūrām.

22.decembris labvēlīgs darbiem, kas padodas viegli, darāmi ar prieku un labām profesionālām zināšanām. Savukārt sarežģītiem uzdevumiem nepieciešams piesaistīt palīgspēkus vai arī, ja iespējams, atlikt tos uz vēlāku laiku. Var nākties saskarties ar pretenzijām, neapmierinātību, kas prasa daudz spēka un pašsavaldību. Atturēties uzsākt īstenot jaunus plānus, parūpēties par iesākto lietu noslēgumu. Nav piemērots laiks kārtot finanšu jautājumus. Uzturā ieteicams ietvert vairāk piena produktu. Uzmanīgi uz ielas un ceļiem!

23.decembris veiksmīgs dažādu ieceru īstenošanai. Produktīva diena gan radošām izpausmēm, gan arī gluži ikdienišķiem darbiem. Sakārtot mājokli, atbrīvoties no visa nevajadzīgā, liekā. Organisms var izturēt lielāku fizisku slodzi, kā ierasts, līdz ar to laiks tikt galā ar iekavētiem uzdevumiem. Doties iepirkties – iegādāties apģērbu, apavus, aksesuārus, kosmētiku, dažādus greznuma priekšmetus. Veikt skaistumkopšanas procedūras. Brīvajā laikā pabūt kopā ar draugiem, domubiedriem, tuvākajiem. Jauka diena saviesīgiem pasākumiem.

24.decembrī dienas enerģētika divējāda – no vienas puses, smagnēja, pārdomas rosinoša, no otras puses – vēlme rast dvēseles mieru, harmoniju. Atturēties pieņemt nozīmīgus lēmumus, tie var būt pārsteidzīgi. Sakārtot vidi, gatavoties svētkiem, izvēloties ne tikai tradicionālus ēdienus. Sestdienai piemēroti arī visai eksotiski, ikdienā neierasti produkti no jūras velšu un augļu klāsta. Savukārt ārstniecībā efektīvi zāļu uzlējumi, fitoterapija. Ieteicamas ūdens procedūras – kontrastdušas, noslēdzot to pielietojumu ar aukstu ūdeni, pirts apmeklējums. Laistīt, apkopt telpaugus.

25.decembris – mīlestības un iejūtības, mākslinieciskuma un muzikalitātes caurvīta diena, ko pastiprina šobrīd tik aktīvā un labvēlīgus aspektus ar citām planētām veidojošā Venēra. Svētdien – atpūsties, apciemot tuvākos, baudīt mākslu. Arī savstarpējās attiecībās viegli rast saskaņu un izvairīties no strīdus situācijām. Šajā dienā vēlams neizdot naudu vispār. Tomēr, ja tas nepieciešams, tērēt to tikai neatliekamām vajadzībām. Citādi pastāv iespēja pakļauties dažādiem vilinājumiem un iegādāties lietas, kas nebūt nav nepieciešamas, kā arī laikposmā līdz 23.janvārim varētu būt jārēķinās arī ar citiem nepārdomātiem izdevumiem.

26.decembri vēlams veltīt mierīgai atpūtai. Saspringta Jupitera un Urāna savstarpējā mijiedarbība. Līdz ar to iespējami negaidīti pavērsieni, notikumi, neprognozējamas situācijas. Nav piemērots laiks, lai aizdotu vai aizņemtos naudu, kā arī veiktu lielus pirkumus. Svētīgi pabūt vienatnē, nodarboties ar lietām, kas aizrauj, interesē. Pozitīvi ietekmē pastaigas svaigā gaisā, fiziskas aktivitātes, var doties ceļojumā, izbraukt ārpus ierastās vides. Apgūt jaunas zināšanas un pieredzi. Derīgi ieklausīties intuīcijā, tādējādi pieņemtie lēmumi būs nemaldīgi.

27.decembrī jūtams enerģijas pieplūdums. Strādāt gan fiziski, gan garīgi, pievēršot uzmanību iekavētajam, parūpējoties par lietu veiksmīgu nobeigumu. Laba diena dažādiem sociāliem pasākumiem, labdarībai, sapulcēm, pārrunām. Arī gluži pretēju viedokļu apmaiņa ļauj nonākt pie vēlamā risinājuma. Laba sapratne starp vecākiem un bērniem, emocionāls pacēlums. Iepazīšanās šajā dienā nereti pārtop spēcīgās draudzības saitēs. Pievērst uzmanību saņemtajai informācijai, derīgi ieklausīties padomos. Ja nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, zvaigžņu stāvoklis tam labvēlīgs.

28.decembrī nepieciešams saglabāt mieru, nezaudēt vērīgumu – saspringta Saules un Merkura savstarpējā mijiedarbība, kas nereti vedina cilvēkus uz pārsteidzīgu rīcību. Labi veicas darbi vienatnē, īpaši, ja tie prasa pastiprinātu garīgu piepūli, koncentrēšanās spējas. Apkopot paveikto gada noslēgumā, sakārtot apkārtējo vidi, mājokli. Aizdegt sveces, vēlams violetā krāsā, vakarpusē – bēšā, brūnā vai sudrabotā krāsā. Atturēties ilgstoši uzkavēties ļaužu pārpilnās vietās, bet, nokļūstot pūlī, saudzēt sev piederošās lietas.

29.decembrī aizsākas jauns cikls – plkst.8.53 iestājas jauns Mēness. Parūpēties, lai rīta cēliens aizritētu jaukā noskaņā, sakārtotā vidē, pārdomāt paveikto un pārrunāt tuvākos plānus. Nepārslogot organismu ar smagu barību, dzert vairāk šķidruma, lietot dārzeņus, augļus. Atturēties no asām vārdu pārmaiņām, šajā laikā izraisītie konflikti kļūst grūti atrisināmi un novēršami. Rūpīgi izvēlēties apģērbu, aksesuārus – dienā, kad mainās Mēness fāzes, svarīgi justies ļoti labi. Tumšas krāsas apģērbam kontrastā derēs kāds spilgts akcents.

Raita Zemberga, astroloģe