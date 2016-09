Seši soļi savas finansiālās situācijas uzlabošanai

[ A+ ] /[ A- ]

1. Noskaidrojiet, kāda ir jūsu kredītsaistību situācija

Jūs noteikti zināt, kāda ir jūsu kredīta procentu likme un kāds ir jūsu kredītmaksājuma apmērs mēnesī, tomēr ir svarīgi zināt arī to, cik daudz jūs jau esat nomaksājuši, cik daudz jums vēl jāatmaksā, cik daudz jūs esat atmaksājuši pamatsummā un cik daudz – procentos. Pārliecinieties, vai viss ir tā, kā bija kredītlīguma parakstīšanas brīdī, un vai nekas nav mainījies bez jūsu ziņas. Vienalga, vai jums ir hipotekārais kredīts vai ātrie kredīti (gruzīnu valodā – swrafi sesxebi), ja redzat kādas nesakritības vai jums kaut kas nav skaidrs, nekautrējieties sazināties ar savu kredītdevēju un noskaidrot visus jums interesējošos jautājumus.

2. Plānojiet savu budžetu

Vairums cilvēku nepienācīgi novērtē budžeta plānu. Tā kā budžeta plāns ļauj sekot līdzi savu finanšu plūsmai, ietverot kā ienākumus, tā arī izdevumus, tas palīdz dzīvot savu līdzekļu robežās, pasargājot jūs no nepieciešamības aizņemties kredītus. Budžeta plāns palīdz arī izvairīties no impulsīviem tēriņiem, kas parasti rada nevēlamus robus mūsu budžetā. Plānojot budžetu, jūs redzēsit, cik daudz naudas kādiem mērķiem ir paredzēts un cik daudz jūs vēl varat atļauties tērēt.

3. Ātrie kredīti rada nevajadzīgas parādsaistības

Ja jūs vispār izmantojat kredītus, izmantojiet tos prātīgi un tikai ārkārtējās situācijās. Pirms jūs iegādājaties kaut ko uz kredīta, desmitiem reižu pārjautājiet sev, vai tas ir patiešām nepieciešams. Kā zināms, kredīts ietver ne tikai aizdoto naudas summu, bet arī procentus un citas maksas, kas saistītas ar kredīta atmaksāšanu vai, gluži pretēji, neatmaksāšanu, tādēļ rūpīgi pārdomājiet, vai jums tas ir nepieciešams un vai jūs vispār varat to atļauties.

4. Obligātie un neobligātie rēķini

Kā zināms, ir rēķini, kuri mums ir jāapmaksā obligāti, bet ir arī tādi rēķini, kurus mēs varam maksāt, bet varam arī nemaksāt. Precīzāk sakot, ir pakalpojumi, no kuriem mēs nevaram izvairīties, bet ir arī tādi pakalpojumi, kurus mēs izvēlamies labprātīgi. Piemēram, dzīvojot daudzdzīvokļu mājā, no komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksas mēs nevaram izvairīties, jo šie pakalpojumi tiek sniegti visiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Savukārt tādus pakalpojumus kā, piemēram, internets un televīzija mēs varam izvēlēties un varam arī neizvēlēties, attiecīgi maksājot vai nemaksājot šo pakalpojumu rēķinus. Padomājiet par tiem pakalpojumiem, kurus jūs izmantojat regulāri – vai un kā varētu samazināt to izmaksas?

6. Iekrājumi ne vien tagadnei, bet arī nākotnei

Metode, kuru piekopj vairums cilvēku, ir noteiktu daļu savu ienākumu, līdzko tie ienāk bankas kontā, novirzīt iekrājumiem. Lielākā daļa cilvēku pieļauj kļūdu, kad iekrājumiem novirza tikai to naudu, kas palikusi pāri, nosedzot visus pārējos izdevumus. Lieki piebilst, ka, nosedzot visus izdevumus, nereti nekas nepaliek pāri. Protams, arī tā var veidot iekrājumus, tomēr tas notiks ievērojami lēnākā tempā. Pozīcijai “Iekrājumi” budžeta plānā ir jāpiešķir tik pat liela nozīmē kā citiem obligātajiem maksājumiem, kurus nedrīkst ignorēt un no kuriem nevar izvairīties.

6. Nekautrējieties lūgt palīdzību finanšu jautājumos

Lai gan ir daudz tādu cilvēku, kas pret naudu attiecas bezatbildīgi, vairākums cilvēku, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, nav bezatbildīgi. Tiem ir citi iemesli, kādēļ tie ir saskārušies ar finansiālām problēmām, piemēram, darba zaudējums, šķiršanās vai kādi citi iemesli, kādēļ to finansiālā situācija nav tā spožākā. Citos gadījumos cilvēki gluži vienkārši nav iemācījušies, kā pareizi un efektīvi rīkoties ar personīgajām finansēm. Šādās situācijās var palīdzēt jebkurš finanšu speciālists vai kāda cita persona, kas ir gana kompetenta finanšu jautājumos. Ir jāsaprot, ka finansiālas grūtības ir pietiekoši nopietns iemesls, lai lepnumu mestu pie malas un meklētu palīdzību šo problēmu atrisināšanai.

