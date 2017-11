Trīs pašvaldības paziņojušas par apbalvotajiem novadniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības sniegušas informāciju par to, kurām personām piešķirti apbalvojumi, kas tiks pasniegti šīs un nākamās nedēļas nogalē – svinīgajos pasākumos, kuri notiks par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai.

Ikšķiles novadā 18.novembrī Valsts svētku pasākuma laikā, kas notiks pulksten 18.00 Tīnūžu tautas namā, apbalvojumu «Goda novadnieks» pasniegs Ikšķiles Kultūras biedrības valdes priekšsēdētājai Leldei Sāmītei. Tituls piešķirts par radošu un nesavtīgu sabiedrisko darbību, vadot Ikšķiles Kultūras biedrību, un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā. Apbalvojumu «Ikšķiles novada Gada cilvēks 2017» pasniegs ilggadējam Latvijas izlases vārtsargam hokejā Edgaram Masaļskim. Tituls piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu aktīva dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Ikšķiles novada tēla veidošanā. Šogad komisija saņēma sešus iesniegumus par četriem kandidātiem. Apbalvojumu izvērtēšanas komisija pateicas visiem, kuri iesūtīja pieteikumu vēstules!

17.novembrī pulksten 19.00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts koncerts «Mēs būsim lieli tik, cik mūsu GRIBA» /Rainis/. Pasākuma laikā tiks sumināti titulam «Ķeguma novada lepnums 2017» nominētie – Uldis Ābelis (Rembates pagasta sabiedriskais darbinieks), Vija Vollenberga (Ķeguma novada pensionāru biedrības radošās darbnīcas vadītāja) un Rita Reinsone (Birzgales pagasta sabiedriskā darbiniece). Diviem no viņiem tiks pasniegts pašvaldības Goda raksts, bet viens tiks atzīts par «Ķeguma novada lepnumu 2017». Kurš? To varēs uzzināt, klātienē apmeklējot Valsts svētku pasākumu. Jāuzsver, ka Ķeguma novada iedzīvotāji prot novērtēt savu novadnieku paveikto. Lūk, kādi vārdi bija lasāmi kolektīvajā vēstulē, ar kuru titulam tika ieteikts godājamais rembatietis Uldis Ābelis: «Uldis ir bijis sabiedriski aktīvs visus Rembatē pavadītos gadus. Pašlaik viņš dzied korī, dejo senioru deju kolektīvā, piedalās sporta sacensībās. No vieglatlētikas sacensībām veterāniem regulāri atgriežas ar medaļām. Četrus gadus vadīja Ķeguma novada pensionāru biedrību. Šobrīd ir pensionāru biedrības padomes loceklis un atbild par pensionāru aktivitātēm Rembates pagastā. Uldis ir ļoti izpalīdzīgs un atsaucīgs. Palīdz ne tikai draugiem, bet arī pārējiem ļaudīm. Ar personisko transportu palīdz nokļūt uz pasākumiem Ķegumā – gan svētkos, gan uz nūjošanu, gan ekskursijās. Drīz laikam vietējā bibliotēkā nebūs tādas grāmatas, ko nebūtu izlasījis Uldis…»

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu «Goda Lielvārdietis» saņems: Jumpravas vidusskolas ilggadējā mācību pārzine un skolotāja Guna Jansone (apbalvojums tiks pasniegts 10.novembrī pulksten 19.00 Valsts svētku koncertā Jumpravas kultūras namā), Lēdmanes pamatskolas bijušais direktors, dzejnieks un komponists Romualds Zarembo, Lēdmanes bibliotēkas vadītāja, novada vēstures apkopotāja Veneranda Trumekalne, bijusī skolotāja, ilggadēja kultūras dzīves vadītāja kolhozā «Lāčplēsis» Elizabete Ozoliņa, Uldevena pils saimnieks, A.Pumpura «Lāčplēsis» jaunā izdevuma ilustrāciju autors Agris Liepiņš un Lielvārdes pensionāru biedrības vadītāja Nora Ivanova (apbalvojumi tiks pasniegti 17.novembrī pulksten 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svētku koncerta, kas notiks kultūras namā «Lielvārde», laikā).

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu «Atzinība» saņems: Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis (apbalvojums tiks pasniegts 16.novembrī pulksten 18.00 Lēdmanē, kultūras centrā «Aivas») un Lielvārdes novada izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe (apbalvojums tiks pasniegts 17.novembrī pulksten 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svētku koncertā kultūras namā «Lielvārde»).

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu «Pateicība» saņems: Lēdmanes pagasta pārvaldes ilggadējā sētniece Ņina Moskaļenko (apbalvojums tiks pasniegts 16.novembrī pulksten 18.00 Lēdmanē, kultūras centrā «Aivas») un A.Pumpura Lielvārdes muzeja ilggadējā darbiniece Maija Vinogradova (apbalvojums tiks pasniegts 17.novembrī pulksten 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svētku koncertā kultūras namā «Lielvārde»).

Sirsnīgi apsveicam visus pašvaldības apbalvojumu saņēmējus!

Kā noskaidrojām, Ogres novada pašvaldības apbalvojumam «Goda Ogrēnietis» šoreiz nav ticis izvirzīts neviens iedzīvotājs, savukārt titulam «Gada Ogrēnietis» ieteiktas četras personas. Tas, kuri no ieteiktajiem saņems šo pašvaldības apbalvojumu, tiks nolemts Ogres novada domes kārtējā sēdē, kas notiks ceturtdien, 16.novembrī.

Ritvars Raits