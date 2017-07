Turpinās ceļa Ogre – Tīnūži rekonstrukcijas darbi

[ A+ ] /[ A- ]

Turpinās valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre (20,54. – 25. kilometrs) rekonstrukcija. Šobrīd satiksme šajā ceļa posmā ir slēgta, to atjaunot plānots tikai augusta vidū.

A/S «Ceļu pārvalde» pārstāvis, darbu vadītājs Juris Sestulis informē, ka šobrīd visā rekonstruējamā ceļa posmā turpinās purva izstrāde – kūdras norakšana. Šie darbi paveikti 80 procentu apjomā. Paralēli notiek arī ceļa klātnes drenējošās kārtas un šķembu apakškārtas izbūve.

«Bijām plānojuši, ka nepieciešamos darbus, lai varētu atjaunot satiksmi, pabeigsim līdz 20. jūlijam, bet lietavu un ceļa materiāla piegādes kavēšanās dēļ prognozējam, ka ceļu satiksmei varēsim atvērt tikai augusta vidū,» skaidro J.Sestulis, piebilstot, ka ceļu no Ogres līdz pagriezienam uz Kalnājiem plānots atvērt nedaudz ātrāk – augusta sākumā.

Pēc ceļa atvēršanas uzņēmums veiks atlikušos darbus – šķembu virskārtas, asfalta apakškārtas un virskārtas uzklāšanu.

Apbraucamais ceļš no Ogres ir organizēts maršrutā Tīnūžu iela –Brīvības iela –Turkalnes iela – autoceļš P80 (Tīnūži –Koknese) – Tīnūži. Apbraucamais ceļš ir organizēts ar ceļa zīmēm un plakātiem pēc saskaņotās shēmas.

J.Sestulis vērš uzmanību, ka izņēmuma kārtā (bēru ceremoniju laikā) ceļu no Ogres līdz Smiltāju kapiem ir iespēja mērot pa ierasto maršrutu. Ja tiek organizēta bēru ceremonija Smiltāju kapos, trīs stundas iepriekš jāsazinās ar būvnieku pārstāvi no A/S «Ceļu pārvalde» (Juris, tālr. 29232165), lai vienotos par laiku, kad nepieciešams šķērsot pārbūvējamo ceļa posmu. «Vismaz reizi nedēļā iedzīvotāji interesējas par šādu iespēju,» piebilst J.Sestulis.

Ikdienā no Ogres līdz Smiltāju kapiem var nokļūt, mērojot ceļu līdz Ikšķilei, kur jābrauc pa Skolas ielu, jāšķērso dzelzceļš, iepretim veikalam «Dainas» jānogriežas pa labi uz Ezera ielu un, braucot pa to uz priekšu, gar Dubkalnu karjera ūdenskrātuvi var aizbraukt līdz Smiltāju kapiem.

Marta Poga