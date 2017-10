Uz izstādi «Ķirbis un citas lielas ogas»!

[ A+ ] /[ A- ]

Tā notiks no 25. līdz 29.oktobrim Latvijas Dabas muzejā, informē A.Sildes Dārzkopības Entuziastu klubs «Tomāts». Apskatei tiks piedāvātas vairāk nekā 200 ķirbju un ķirbjaugu (kabaču, cukini, patisonu, kā arī ķirbjaugu eksotikas – inku gurķu, citrongurķu, balto gurķu, tladiaanta, momordika, melotrija) šķirnes.

Piedalīsies arī saimniecība «Neslinko» no Ķekavas pagasta, kura par godu Latvijas simtgadei veido jaunu ķirbju šķirni, kas pašlaik ir selekcijas stadijā un būs skatāma izstādē.

Muzeja konferenču zālē – semināri par ķirbju audzēšanu, to nozīmi veselības uzlabošanā, kā arī ķirbju ēdienu degustācija. 26.oktobrī vairāk varēsiet uzzināt par tradicionālajiem ķirbjiem, bet 27.oktobrī – par eksotiskajiem. «Ja cilvēks ēstu ķirbi no mazotnes līdz vecumdienām, ārsts nebūtu jāapmeklē,» uzskata viena no lektorēm, kluba «Tomāts» priekšsēdētāja Sarma Žarcinska.