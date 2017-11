Uzsāk kampaņu «HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!»

[ A+ ] /[ A- ]

SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) sadarbībā ar Veselības ministriju uzsācis sabiedrības informēšanas kampaņu «HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!». Šīs kampaņas mērķis ir skaidrot ar HIV profilaksi un HIV testa veikšanas nepieciešamību saistītos jautājumus, kā arī mazināt sabiedrībā valdošos mītus par HIV. Kampaņas laikā HIV testu bez maksas ir iespējams veikt arī Ogrē.

Ogres HIV Profilakses punkta medicīnas māsa Ilze Rumpe norāda, ka HIV tests ir asins pārbaude, lai noskaidrotu, vai cilvēkam ir HIV infekcija. Tas ietver gan asins analīzi, gan pirmstesta un pēctesta konsultāciju, kuras laika tiek izskaidroti visi ar HIV/AIDS saistītie jautājumi.

«Tas ir mīts, ka HIV infekcija skar tikai tos cilvēkus, kuriem ir savādāka seksuālā orientācija, kuri lieto injicējamās narkotiskās vielas, nodarbojas ar prostitūcijas pakalpojumiem un tamlīdzīgi. Balstoties uz SPKC epidemioloģiskās uzraudzības datiem, 37 procenti jaunatklātie HIV infekcijas gadījumi ir ar nezināmu inficēšanās ceļu, kad ārstniecības iestādēs nenoskaidro, kādā veidā cilvēks inficējies ar HIV vīrusu, kas apgrūtina identificēt patiesos HIV infekcijas izplatīšanās ceļus, šis rādītājs ir strauji pieaudzis kopš 2011.gada.

Eksprestestu veic medicīnas darbinieks ar Eiropas Savienībā sertificētiem vienreizējiem instrumentiem, ņemot no pirksta pavisam nedaudz asiņu. Tests ir bezmaksas, netiek jautāti personas dati (anonīms), atbilde tiek sniegta tikai klientam personīgi (aci pret aci) 15 minūšu laikā no testa veikšanas brīža.

Nepilngadīgajiem, atbilstoši likumdošanai, HIV testu bez vecāku klātbūtnes atļauts veikt no 14 gadu vecuma, līdz 14 gadu vecumam – tikai ar likumiskā aizbildņa klātbūtni,» skaidro I.Rumpe.

Ogrē HIV testu, kā arī C hepatīta testu ikviens var veikt Ogres HIV Profilakses punktā (HPP) – Mālkalnes prospektā 30 (atsevišķa ieeja no Mālkalnes prospekta puses). Testēšana paredzēta jau šodien, 17.novembrī, no pulksten 9 līdz pulksten 17. Kampaņas ietvaros eksprestestus varēs veikt arī 21.novembrī no pulksten 11 līdz pulksten 18, 22.novembrī no pulksten 9 līdz pulksten 18, 23.novembrī no pulksten 9 līdz pulksten 18 un 24.novembrī no pulksten 9 līdz pulksten 18.

Kampaņa turpināsies līdz 15.decembrim.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto