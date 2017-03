Visi šausminās par bedri, neviens neiedomājas ziņot par to…

[ A+ ] /[ A- ]

Pagājušajā pirmdienā kāds ogrēnietis interneta sociālajos tīklos nopublicēja fotogrāfiju ar asfaltā izveidojušos palielu bedri, norādot, ka tāda atrodas Meža prospektā (Ogrē). Bildi aplūkoja simtiem ogrēniešu, dažs pat izteicās, ka pilsētas apsaimniekotāji ir nekam nederīgi, tikai, kā noskaidroja «OVV», neviens pats ogrēnietis nebija iedomājies par bedri ziņot atbildīgajam dienestam – pašvaldības aģentūrai «Ogres namsaimnieks»…

Ieraksta autors pie fotoattēla pierakstīja: «Mums Ogrē ir pati labākā kanalizācijas sistēma – ja esošā nespēj uztvert pietiekami daudz [notekūdeņu], tad atveras papildkanalizācija.» Turpat tālāk viņš papildināja: «Iebraucot šādā sūda bedrē, riepa ar disku čupā.». Cits jaunietis solījās, ka varot to bedri aizbērt par saviem līdzekļiem, bet kam tad domātas atbildīgās iestādes? Viņaprāt, apsaimniekotājiem būtu jānodrošina tādus apstākļus, lai šādu bedrīšu nebūtu.

«OVV» telefoniski sazinājās ar PA «Ogres namsaimnieks» Ūdenssaimniecības nodaļas (tā atbild arī par kanalizāciju) vadītāju Jāni Krastiņu. Kā atklājās, Meža prospektā nekādas bedres nemaz nebija, bet fotogrāfijā fiksētā atrodas Parka, Ceriņu un Pļavas ielas krustojumā. Paradoksāli, bet, lai arī bedre braucējiem un gājējiem bija diezgan bīstama, neviens no iedzīvotājiem par to ziņojis nebija. J.Krastiņš pastāstīja, ka atbildīgais dienests par to tomēr bija informēts un tajā pašā pirmdienā bedri aizbēra. Nākamajā rītā apsekošanas laikā atklājās, ka problēma ir nopietnāka, jo piebērtās smiltis turpināja pazust. Trešdien, 22.februārī, tika veikti remontdarbi, kuru laikā atklājās, ka bedre izveidojusies siltumtrases bojājuma dēļ. Tajā pašā dienā siltumtrase tika salabota, bedre atkal piebērta ar sausām smiltīm, līdzko atļaus laika apstākļi, tai tiks uzklāts asfalts.

Kā informēja Jānis Krastiņš, viņa vadītās nodaļas darbiniekiem tagad pavasarī darba pietiek, jo pa kādam brauktuves bojājumam parādās drīz vienā, drīz otrā pilsētas vietā. Protams, jāņem vērā arī meteoroloģiskie apstākļi, tādēļ betonēšanas un asfaltēšanas darbi tiek atlikti uz laiku, kad gaisa temperatūra būs vismaz virs nulles. Šobrīd tādi objekti, kuros vēl tiks strādāts, ir ne tikai jau pieminētā bedre, bet arī Austrumu un Brīvības ielā, kā arī Upes prospektā. Nepieciešamības gadījumā vietas tiek norobežotas, lai autobraucēji tās laikus pamanītu.

Ogrē ielu ir tik daudz, ka, protams, uzņēmums, kas tās apsaimnieko, nevar paspēt katru dienu apsekot visas brauktuves, tāpēc ir labi, ja par problemātiskajām vietām ziņo tie, kas pirmie tās pamana. Lieli palīgi šajā jomā ir Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki, nereti piezvana arī iedzīvotāji, tiesa, starp ogrēniešiem ir arī tādi, kas labāk izvēlas par bedrēm gānīties internetā, nevis piezvanīt «Ogres namsaimniekam», lai avārija pēc iespējas ātrāk tiktu likvidēta. Par bedrēm un citām problēmām, kas saistītas ar Ogres ielu brauktuvi, 24 stundas diennaktī var ziņot PA «Ogres namsaimnieks» Avārijas dienestam pa tālr. Nr. 650 22261.

Ritvars Raits